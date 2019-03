Procuradores ad hoc se defienden ante acusaciones de García Belaunde

Los procuradores ad hoc del caso Lava Jato , Jorge Ramírez y Silvana Carrión, rechazaron este jueves las declaraciones del congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) quien cuestionó su idoneidad para sus puestos.

"La señora procuradora [Carrión] ha sido del PPC, ha sido parte de la campaña del PPC, ha sido candidata a regidora en la municipalidad de La Molina el mismo año que el señor Barata le entrega más o menos 500 mil dólares al PPC y aparte, ha trabajado para un estudio de abogados que ha sido cliente de Odebrecht", sostuvo García Belaunde en su intervención en el Parlamento.

Esto fue respondido por Carrión, quien explicó su participación en las elecciones municipales del año 2010 y remarcó que no ha defendido a nadie vinculado con la empresa Odebrecht.

"Creo que es importante aclarar y, en todo caso, desvirtuar y rechazar categóricamente las afirmaciones que él ha manifestado en el Pleno. En el estudio donde yo trabajé durante 16 años no asumí la defensa para la empresa Odebrecht, tampoco la tuve durante mi pertenencia de sus funcionarios o de cualquier otra empresa vinculada al caso Lava Jato", señaló.

"Ha dicho también que yo he participado en una elecciones por el Partido Popular Cristiano el año 2010, eso es correcto. En ejercicio democrático, como ciudadana, participé en esas elecciones. No ganó la agrupación, pero yo me he desvinculado de dicha agrupación el año 2015. Desde esa fecha no participo en ninguna organización política", añadió.

En otro momento, el parlamentario aseveró que, por su parte, el procurador Jorge Ramírez se encuentra inhabilitado en un tribunal deportivo, trabajó para un alcade de Chim Pum Callao y defendió a un narcotraficante. Al respecto Ramírez acusó al legislador acciopopulista de difamarlo y aclaró cada una de las acusaciones.

"En una primera instancia yo fui parte de un comité electoral para la elección del actual presidente de la Federación Peruana de Tabla, que calificó a la lista perdedora y el perdedor presentó una queja ante ese tribunal, que no ha sido declarada nula", manifestó.

"Se dice que yo pertenezco al partido Chim Pum Callao y que he trabajado para el alcalde Omar Marcos. Efectivamente, yo he trabajado en la primera gestión de tres en el periodo del señor Omar Marcos durante el año 2007 al 2011 como gerente de asesoría jurídica y como procurador, pero eso no ha impedido mi función de procurador actualmente", indicó.

"Finalmente, se ha imputado que he defendido a un narcotraficante, lo cual es falso. Se trata de la defensa que se hizo del señor Cubillos, quien fue condenado a 18 años de pena privativa a la libertad de manera injusta. Este caso es un caso fiscal y humanitario que fue acogido por la Asociación Derecho de Vida. Este fue un caso social que a nivel de la Corte Suprema se logró revertir la pena", concluyó.

Esta mañana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, acudió al Congreso para responder el pliego de interpelación que se aprobó en su contra por la firma del acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público, la procuraduría ad hoc y Odebrecht.

Durante su exposición, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recordó que también es titular del Consejo de Defensa Jurídica del Estado pero que, como tal, no puede influir en al labor de los procuradores como el encargado del caso Odebrecht, Jorge Ramírez.