Procuradora viajará a Uruguay para interrogatorio por el caso Odebrecht

Cynthia Edith Aragón La Rosa, procuradora adjunta del caso Lava Jato, viajará hoy a Uruguay para participar del interrogatorio a Andrés Norberto Sanguinetti Barros -conocido como 'Betingo'- quien fue el contacto de Odebrecht en la Banca Privada D'Andorra (BPA).

En la resolución emitida por el Ministerio de Justicia, y publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se señala la procuradora Aragón estará en Uruguay hasta el jueves y a su retorno tendrá 15 días para presentar un informe con la información recogida.

Como informó Perú21, la diligencia se realizará mañana en la Ciudad de la Costa, tras pedido de los fiscales Carlos Puma y Norma Mori, quienes como miembros del equipo especial tomarán las declaraciones de Sanguinetti sobre las presuntas coimas que hizo la constructora a funcionarios peruanos en la BPA.

Mori está a cargo de los casos que implican al ex directivo de Petroperú, Miguel Atala; al ex funcionario villaranista, Gabriel Prado; y al ex representante de la BPA, Francesc Xavier Pérez Giménez. A Atala y a Prado se le encontró cuentas en el principado que estaban relacionadas a la firma brasileña.