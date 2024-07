El último miércoles, el Poder Judicial revocó el acuerdo de colaboración eficaz en Perú de Jorge Barata por no haber declarado en el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala. Ante ello, Silvana Carrión, procuradora ad hoc del caso Lava Jato, conversó con La Voz del 21, en Perú21 TV, para explicar qué es lo que pasará con los procesos que enfrenta el exsuperintendente de Odebrecht en nuestro país.

“Lo que ha sucedido es que el poder judicial ha revocado el beneficio de extensión de la pena del señor Jorge Barata y ha dispuesto que ya no tenga la condición de colaborador eficaz, no es que se haya revocado el acuerdo ni la sentencia, es el beneficio que tenía de no tener una pena propuesta por el Ministerio Público”, explicó la funcionaria.

Tras esta decisión judicial, Carrión señaló que lo que prosigue es que el Ministerio Público solicite la prisión efectiva de Barata por los proyectos que forman parte del acuerdo por el que había recibido este beneficio.





Como se sabe, el exsuperintendente de Odebrecht tenía un acuerdo de colaboración eficaz con las autoridades peruanas por los proyectos Vía Evitamiento Cusco, caso Metro de Lima, el proyecto de la carretera interoceánica tramo 2 y 3, y la Vía Expresa Costa Verde Callao.

“El señor Barata ya ha sido declarado responsable penal (en los cuatro proyectos) lo único que no se le impuso fue la pena por este beneficio, pero como se le ha revocado, lo que corresponde no es entrar en un tema de análisis de prueba de dichos porque él ya fue condenado penalmente por estos cuatro proyectos sino lo que corresponde que la Fiscalía les pida pena”, sostuvo la procuradora.





