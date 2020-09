El procurador del Ministerio de Justicia, Luis Huerta, aseguró este miércoles que la medida cautelar que presentó el Ejecutivo junto a la demanda competencial por la moción de vacancia contra Martín Vizcarra espera suspender el proceso hasta que el Tribunal Constitucional (TC) emita un fallo.

“La demanda competencial, el proceso de fondo, lo que busca es que se archive el procedimiento de vacancia porque se ha ampliado de manera indebida una facultad (del Congreso). La medida cautelar busca que se suspenda el proceso de vacancia mientras se resuelva el proceso. Hay que evitar que el pronunciamiento del TC no sea vacío en sus alcances”, manifestó en Ideeleradio.

El Poder Ejecutivo presentó una demanda competencial, acompañada por una medida cautelar, al considerar que el Congreso no puede llevar a cabo una vacancia por incapacidad moral permanente como una medida de control político contra el presidente de la República, Martín Vizcarra.

Huerta explicó que se planteó esta medida cautelar debido a que la demora del proceso de podría generar “un peligro” en la figura del presidente de la República. Dijo esperar, en ese sentido, que el organismo presidido por Marianella Ledesma pueda pronunciarse este recurso “antes del viernes”.

“Detrás de las medidas cautelares no se discute si el presidente tiene o no tiene razón, se discute si hay un peligro en la demora y si la medida solicitada es adecuada a los efectos de un recurso de este tipo. La expectativa es que el TC pueda pronunciarse sobre medida cautelar antes del viernes”, señaló.

“Creemos que el Congreso no puede llevar una acción de control político a través de la vacancia. Esperemos que no dure más de seis meses este tema. Buscamos que un próximo Gobierno no tenga la amenaza de una vacancia por cualquier razón”, sostuvo en una entrevista con Ideeleradio.

Minutos después de las declaraciones de Luis Huerta, el Tribunal Constitucional (TC) informó, a través de sus redes sociales, que realizará este jueves 17 de setiembre una sesión para evaluar si admiten la demanda competencial que presentó el Poder Ejecutivo contra la moción de vacancia por incapacidad moral permanente que se está tramitando contra el presidente Martín Vizcarra, así como la medida cautelar que busca suspender el proceso.

Este martes, el Tribunal Constitucional confirmó que la presidenta de este colegiado, Marianella Ledesma, fue elegida como ponente de la demanda competencial planteada por el Ejecutivo luego que el pleno del Congreso admitiera la moción de vacancia planteada contra Martín Vizcarra tras la difusión de audios protagonizados por él y extrabajadoras de su despacho presidencial, Mirian Morales y Karem Roca.

