El exministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, consideró que “es parte de la estrategia” de la defensa legal del mandatario Pedro Castillo, “desacreditar” al Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján , quien denunció al presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

“No dudo que es parte de la estrategia de la defensa (del presidente) desacreditar al Procurador General del Estado, y eso se ve en cualquier proceso judicial, no tendría que sorprendernos que el abogado del presidente reaccione de esa manera es simplemente una anécdota, en un proceso fiscal las partes y las defensas dicen frases impropias; si el momento me parece oportuno que el Ministro de Justicia destituya a Soria -después de que Soria ha acusado al presidente de la República- eso ya no es jurídico eso ya sería político. El ministro de Justicia debe evaluar las consecuencias que le traería en el Congreso”, dijo.

Eduardo Pachas, defensa del presidente Pedro Castillo ha pedido la destitución del Procurador General de la República, Daniel Soria, conversamos con el exministro de Justicia Gustavo Adrianzén.

El exministro recordó que las normas disponen que el presidente designe al Procurador General, “propuesta del ministro de Justicia” pero ninguna autoridad política, puede decirle al procurador del Estado, que debe y que no debe hacer”.

“El procurador es del Estado y no del Gobierno, es propuesto por el ministro de Justicia y designado por el presidente, pero las normas establecen que el procurador es autónomo e independiente en el ejercicio de sus funciones, ninguna autoridad política, puede decirle al procurador del Estado, qué debe y que no debe hacer”, remarcó.

En conferencia de prensa Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo no pudo responder las preguntas de la prensa sobre las visitas de en el despacho paralelo. También Carlos Jaico, secretario actual de Pedro Castillo dice: "El legal y materialmente imposible entregar lista de visitas en Breña". Además conversamos con el exministro de Justicia, Gustavo Adrianzén sobre el pedido de destitución de Procurador General. Desde Moquegua, la premier Mirtha Vásquez afirma que "nadie ha anunciado que se va a retirar al procurador Daniel Soria".