El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, resaltó la “actuación independiente y crítica al Gobierno” por parte del Procurador del Estado, Daniel Soria Lujan, quien denunció ante la fiscalía de la Nación al presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Para Antonio Maldonado, la respuesta negativa ante el requerimiento del registro de las reuniones, en el inmueble ubicado en el pasaje Sarratea 179, en el distrito de Breña, son “elementos esenciales” que hacen que la acusación se de “sobre bases delictivas”.

“Es correcta la interpretación del Procurador, quien con una actuación independiente y crítica al Gobierno, habría considerado para la solicitud ante el Fiscal de la Nación, elementos esenciales como el hecho de que hasta en dos oportunidades la Procuraduría General habría requerido información precisa y veraz sobre las reuniones de la casa de Breña, esta información emitida por el despacho presidencial no satisface los criterios de veracidad y precisión, según la Procuraduría, en consecuencia no se hace una acusación sobre bases que no sean delictivas”, manifestó en Perú21TV.

El exprocurador Antonio Maldonado, fue consultado sobre el descargo del mandatario -ante un despacho paralelo a Palacio de Gobierno ubicado en breña- en el sentido de que se tratarían de visitas de carácter personal. Maldonado al respecto manifestó que esta respuesta es “inaceptable” ya que el “presidente de la República es un funcionario de la más alta jerarquía funcional desde que empieza el día hasta que termina la noche”.

“Sería inaceptable que el presidente Castillo diga que sus reuniones (fuera de palacio) son de carácter personal, porque el presidente de la República es un funcionario de la más alta jerarquía funcional desde que empieza el día hasta que termina la noche; y lo es hasta el día que termina su mandato; por otro lado, un argumento asociado es la garantía de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, que en efecto está asociada a la presunción de inocencia, pero que un presidente invocara este principio, esta garantía de no declarar contra sí mismo, sería prácticamente el reconocimiento de su responsabilidad”, puntualizó.

