Este miércoles se llevó a cabo la audiencia del Tribunal Constitucional en la que se analiza la demanda competencial presentada por el Congreso en contra del Poder Judicial, por otorgar medidas cautelares a los inhabilitados miembros de la Junta Nacional de Justicia Inés Tello y Aldo Vásquez.

En representación del Poder Judicial se encuentra el procurador Jhony Tupayachi; mientras que el Congreso es representado por el Constitucionalista Aníbal Quiroga.

Durante la sesión el procurador del Poder Judicial defendió las medidas cautelares otorgadas por la Corte Superior a los miembros del JNJ al considerar que la inhabilitación del Congreso vulneró sus derechos fundamentales. Ante ello, el magistrado Pedro Hernández le consultó a Yupayachi qué derechos fundamentales fueron vulnerados.

Sin embargo el procurador indicó que los magistrados consideran que la medida del Congreso “pone en riesgo el ejercicio de su función para la cual fueron elegidos”.

No obstante, el magistrado Gutiérrez fue más insistente y le repitió la pregunta al procurador del PJ. Ante ello, Tupayachi reiteró que los miembros de la JNJ consideran que sus derechos son vulnerados. Gutiérrez, no satisfecho con la respuesta le increpó “no me está respondiendo” y le hizo la misma pregunta al representante del Parlamento.

Quiroga respondió que ningún derecho fundamental se encontraba vulnerado por las decisiones legislativas en el caso de la JNJ. “Para que haya un amparo tiene que haber un derecho afectado”, indicó.

En ese sentido, consideró que el fallo del Poder Judicial a favor de Tello y Vásquez “es una sentencia política”.

