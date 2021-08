El capitán de navío de la Marina de Guerra, David Hidalgo, en calidad de Procurador Público Adjunto a la institución naval, había enviado este lunes una misiva al renunciante canciller Héctor Béjar para que rectifique sus infames frases las que, de acuerdo con el documento enviado por Hidalgo, “a parte de ser falsas, resultan ofensivas al honor e imagen de la Marina de Guerra del Perú”.

Recordemos que el ahora ex canciller había declarado en un evento cuando no era ministro que “(...) el terrorismo en el Perú lo inició la Marina y eso se puede demostrar históricamente, ya que han sido entrenados para eso por la CIA”. También dijo que “la PNP no está para defender a los ciudadanos sino para golpearlos”.

En su carta notarial, enviada este lunes, el Procurador Adjunto de la Marina de Guerra indica que se solicita “que de manera inmediata proceda a la rectifiación pública de su declaración dejando a salvo el buen nombre de la gloriosa Marina de Guerra del Perú y su legítima participación en la lucha contra el terrorismo y la pacificación nacional en cumplimiento de su misión constitucional”.

Como se conoce, Héctor Béjar presentó este martes ante el presidente Pedro Castillo su carta de renuncia al cargo de canciller luego de las críticas recibidas por sus declaraciones en contra de la Marina de Guerra del Perú.

