¿Caso cerrado? La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, afirmó esta mañana que el ex presidente Alberto Fujimori no reúne las condiciones para ser beneficiario de un indulto común y tampoco para un indulto humanitario otorgado por el mandatario Pedro Pablo Kuczynski .

La titular del Sector Justicia precisó que "no existe la posibilidad de aplicarle al ex presidente Fujimori el indulto común" debido a que fue sentenciado por delitos de secuestro y de lesa humanidad.

En esa línea, advirtió que en la eventualidad de que se le otorgara la gracia presidencial pese a estos impedimentos, "la Corte Interamericana de Derechos Humanos inmediatamente diría que hay un intento de eludir la acción de la justicia y retrotraería, sería como una medida cautelar o provisional, ni siquiera sería un proceso ante la Corte que durara muchos años",

Indulto humanitario

Pérez Tello –en declaraciones a RPP– añadió que "lo que sí podría proceder" en el caso de Alberto Fujimori sería el indulto humanitario.

No obstante, refirió que para acceder a este beneficio debe cumplirse una serie de requisitos que, dijo, el ex mandatario tampoco reúne.

Informó que el otorgamiento de esta gracia es a solicitud del interesado y requiere un informe técnico-médico "que te diga si reúne o no las condiciones, y si lo hace es potestad del presidente decir: 'se lo doy o no se lo doy' y en este caso no las reúne", manifestó.

"Tendría que tener una enfermedad terminal o (una enfermedad que) no siendo terminal sea degenerativa, incurable y se agudice con las condiciones penitenciarios; lo que se procura dar en este y todo los casos son condiciones adecuadas (de carcelería)", apuntó, tras indicar que Fujimori tiene supervisión médica permanente.

"Los ciudadanos pueden no entender pero la cárcel no es una venganza política, no lo debe ser; ni venganza política de la víctima frente al victimario", comentó Marisol Pérez Tello.