Así fue la primera noche de Keiko Fujimori en la carceleta: en un ambiente común con otras dos internas

Keiko Fujimori continúa a la espera que personal del INPE indique en qué penal permanecerá durante los 36 meses de prisión preventiva dictados por el juez Richard Concepción Carhuancho.

De acuerdo con su abogada, la ex candidata presidencial ha pasado su primera noche en prisión en un mismo ambiente junto a otras dos detenidas.

"Ella no está sola, está en un ambiente común con dos internas. No es mixto, es por separado. Ayer hemos estado en la audiencia, no comió nada, (por eso) le llevamos algo de agua y galletas", explicó a América Noticias la abogada.

Sobre el proceso señaló que apelará a todas las intancias correpondientes. "Ayer al finalizar la audiencia apelamos. Corresponde ahora fundamentar por escrito, esto lo haremos el día lunes y que la apelación sea concedida el mismo día o el día siguiente y ahí sea elevada a sala superior", dijo.

"Todavía está pendiente de resolverse la recusación de la Fiscalía contra la recusación de la Sala lo que dilata aún más. Esperamos que eso se resuelva el día lunes", manifestó.