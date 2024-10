Primer ministro: "La presidenta Dina Boluarte estuvo en la urbanización Mikonos"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, reafirmó que la presidenta Dina Boluarte "estuvo en la urbanización Mikonos" donde el prófugo Vladimir Cerrón habría sido avistado en enero pasado.

"La presidenta estuvo en la urbanización MIkonos. No puedo decir de dónde vino, a qué hora llegó, a qué hora se fue, ni con quien se entrevistó porque eso forma parte de la reserva que tenemos que tener porque se trata de la presidenta de la República. No podemos andar por ahí diciendo a que hora va a ir a tal lugar, con quién se va a entrevistar, a qué hora va a regresar, estamos hablando de la presidenta", respondió incómodo.

MIRA: Jefe de la Policía dice que usar GPS en el ‘cofre’ generaría riesgo de atentado

En la víspera, el presidente de la Junta de Propietarios de la residencial Mikonos, Gabriel Herrera, dijo, ante la Comisión de Fiscalización, que no vio a la jefa de Estado ingresar al condominio el 24 o 25 de febrero pasado.

“Las últimas horas la presidenta dice haber ingresado a Mikonos. Lamentablemente, yo debo decir que no tenemos información al respecto que así lo certifique. Si es que ella ingresó, debe haber ingresado ocultada en la maletera de algún vehículo o muy camuflada en la parte de atrás, pero que no era del Estado”, declaró Herrera a los legisladores el último martes.

Fastidiado, el jefe del gabinete respondió al respecto: "Si dice que no la vio, la señora no tiene por qué pasar a saludarlo a su casa a ese señor, si el 'cofre' llegó vacío ya se ha explicado que fue en el cambio de guardia...", replicó.

Cabe señalar, sin embargo, que el mismo martes en la noche, el vocero presidencial Fredy Hinojosa negó la presencia de Boluarte en Mikonos. "El dicho o la expresión de un tercero, propietario o administrador del condominio, desde ningún extremo pone en duda lo manifestado por la presidenta, la señora presidenta jamás dijo que estuvo en el condominio Mikonos específicamente", indicó.

MIRA: Presidente de Mikonos asegura que no vio a Dina y que si ingresó "habrá sido en la maletera"

El premier, en tanto, reiteró que la mandataria "tiene una coraza de protección distinta" a la que tienen él mismo o los otros integrantes del gabinete. "Ella, por su condición excepcional de jefa de Estado que personifica a la Nación, tiene resguardo, no se puede brindar información de las actividades que ella hace", insistió.

Adrianzén, finalmente, rechazó tajante que el fugitivo Cerrón se haya trasladado en el auto presidencial.

"¿Qué estamos buscando? Ustedes (los periodistas) no terminan... yo no sé cómo comunicarlo para que, por favor, eso quede claro. La señora presidenta, el auto presidencial, no ha llevado nunca jamás al señor prófugo de la justicia Vladimir Cerrón. Jamás el coche presidencial ha servido para transportar a ningún prófugo de la justicia. La señora presidenta es una persona que actúa correctamente, no tiene absolutamente ningún tipo de vinculación ni comunicación con un prófugo de la justicia; a ese señor la policía lo está buscando, a ese señor lo vamos a capturar y vamos a ponerlo a disposición de los órganos jurisdiccionales", subrayó.

