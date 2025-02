Primer ministro Gustavo Adrianzén no da la cara por disolución de Proyecto Legado

La extinción del Proyecto Especial Legado por obra y gracia del gobierno de Dina Boluarte ha puesto sobre la mesa una infinidad de interrogantes que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, no está dispuesto a responder. ¿Por qué es tan apetitoso para el IPD el millonario presupuesto de Legado?, preguntó ayer Perú21. ¿Por qué disolver un proyecto que funciona bien y trasladar todos los recursos e infraestructura que administra a una entidad como el Instituto Peruano del Deporte (IPD) de comprobada incapacidad e ineficiencia?

Esas y muchas otras son las preguntas que el premier, el titular de Educación, Morgan Quero; y el presidente del IPD, Federico Tong, tendrían que responder este lunes 17, a partir de las 11 de la mañana, ante la Comisión de Seguimiento a la Organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 del Congreso que preside la legisladora por Avanza País, Diana Gonzales.

Pero no. Adrianzén informó ayer que tiene “labores ya programadas” por lo que ha dispuesto que “a dicha convocatoria asista el jefe del IPD”. “Aquí quien tiene que participar es el órgano técnico. El IPD es quien se va a encargar de todo ello y en cuestiones técnicas y deportivas la mejor información la va a proporcionar (él), con toda seguridad estará presente en la convocatoria”, indicó.

En declaraciones a este diario, la congresista Gonzales lamentó que Adrianzén no concurra al Parlamento a explicar lo ocurrido. “Llama la atencion que (el premier) se encontrara fuera del país justo cuando el Consejo de Ministros tomaba esta decisión tan importante para el futuro del deporte peruano, pareciera que no quiere involucrarse en el tema. Como vocero del Gobierno no puede evadir su responsabilidad y dejar de dar explicaciones al país sobre esta decisión de carácter político que pone en riesgo el mantenimiento de infraestructura deportiva especializada así como la realización de futuros eventos deportivos”, manifestó a Perú21.

Ayer, entre tanto, en medio de la polémica generada por la extinción del Proyecto Especial Legado, el presidente del IPD, Federico Tong, informó que dentro de cinco días se instalará la Comisión de Transferencia, y anticipó que su planteamiento respecto de Legado “es salirnos del contrato de licitaciones para pasar a trabajar en obras por impuestos en el mantenimiento de las cinco sedes de alta complejidad y buscaremos extenderla a otras sedes, a los estadios”.

Desconfianza

El entusiasmo de Tong, sin embargo, no disipa las legítimas preocupaciones respecto del futuro manejo de las sedes de Legado, la organización de los Juegos Panamericanos 2027 y la latente amenaza de una intromisión política en el IPD. Y es que no solo está el antecedente del copamiento de esa entidad por allegados al hermanísimo Nicanor Boluarte del que este diario dio cuenta ayer.

Fuentes de Perú21 revelaron que en 2022, una asesora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a cargo entonces de Juan Silva, se acercó al entonces director ejecutivo del Proyecto Especial Legado Alberto Valenzuela para entregarle los nombres de tres empresas dedicadas al mantenimiento de veredas, jardines y pistas, equipamiento de cámaras de seguridad etcétera. Eso sí, con la precisión de que colaboraron con la campaña del presidente Pedro Castillo. La vergonzosa imposición disfrazada de sugerencia no surtió efecto, días después Valenzuela fue notificado por WhatsApp de que se daban por concluidos sus servicios. Con todos estos antecedentes, las garantías de un manejo correcto y transparente de Legado son prácticamente nulas.

SABÍA QUE

Jóvenes voluntarios que participaron en los Juegos Panamericanos Lima 2019 se concentrarán este domingo 16 a las 8 de la mañana en el parque Kennedy de Miraflores para expresar su disconformidad con la extinción de Legado.

Daniela Cubas Barco, organizadora de esta actividad, cuestionó que el Gobierno haya tomado esta decisión sin una evaluación técnica previa.

