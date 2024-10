Primer ministro Gustavo Adrianzén descarta cambios en el gabinete

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, descartó esta tarde que haya cambios en el gabinete ministerial. "No va a haber cambios y pueden estar seguros, eso no va a ocurrir, ni del ministro del Interior ni del ministro de Justicia ni ningún otro", respondió tajante en la conferencia de prensa que dio al término de la sesión del Consejo de Ministros.

De esta manera, el premier corroboró lo dicho en la víspera por la presidenta de la República, Dina Boluarte, aunque de manera más explícita.

El último martes, se recuerda, la mandataria justificó la continuidad del ministro del Interior y de otros titulares de sector alegando que "asumir un ministerio no es un trabajo meramente administrativo sino mucho más complejo". "Hay que darle tiempo a los ministros y funcionarios para que puedan mostrar resultados", manifestó.

Fuentes de Perú21, sin embargo, señalaron que, días atrás, emisarios de la jefa de Estado se habrían presentado ante el excanciller Javier González-Olaechea para consultarle sobre la posibilidad de que asuma el premeriato. Estas versiones motivaron, incluso, un pronunciamiento del extitular de Relaciones Exteriores, quien no descartó la invitación.

A través de un post en X solo dijo que debido a los rumores descartaba "en el futuro inmediato asumir un puesto público".

Sobre su eventual salida del Ejecutivo, el premier, asimismo, indicó que no tiene "ninguna razón" para creer eso. "Hemos estado con la presidenta compartiendo el Consejo de Ministros hasta muy entrada la mañana, he recibido instrucciones de ella y no tengo ninguna razón para creer lo que usted dice. (...) No he presentado mi renuncia, la presidenta tampoco me lo ha pedido. Lamento profundamente que estos comentarios mal intencionados se estén gestando desde un sector perverso utilizando, además, rumores sin ningún fundamento. Lo único que encuentro como razón para esta perversidad es el ánimo de desestabilizar al gobierno", acotó.

En la conferencia de prensa de esta tarde también estuvo presente el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien defendiendo su permanencia en el cargo refirió que los resultados obtenidos por su portafolio y la Policía Nacional durante la declaratoria del estado de emergencia en 16 distritos de Lima y Callao "son claros, absolutamente contundentes y hablan por sí solos".

"Tenemos mas de 10,570 operativos que han tenido resultados, hemos desarticulado 453 bandas y 7 organizaciones criminales, hemos detenido a más de 4 mil personas con requisitoria, incautado 532 armas de fuego... Si cree que eso no es positivo entonces no tiene las cifras correctas, seguimos trabajando", le respondió a una periodista.

