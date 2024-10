Primer ministro: Estado de emergencia podría ampliarse a más distritos

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, dejó abierta la posibilidad de ampliar el estado de emergencia a otros distritos y darle a las Fuerzas Armadas el control del orden interno.

Desde el Palacio Legislativo, donde se presentó ante la Comisión de Presupuesto, el jefe del gabinete precisó que a la fecha se han declarado 14 distritos en estado de emergencia. "Si no es suficiente ampliaremos a otros distritos donde las condiciones de inseguridad se producen de manera significativa", sostuvo.

"Hemos dado un estado de emergencia donde la Policía Nacional controla el orden interno en esos distritos y apoya al Ejército del Perú. Seguiremos evaluando cómo evoluciona el problema y cuáles son los resultados que estamos obteniendo, si llega a ser necesario evaluaremos la posibilidad de que esto varíe y que sean las Fuerzas Armadas las que tomen el control del orden interno y apoye la Policía", indicó.

En declaraciones a los periodistas, el primero ministro destacó algunas de las acciones que lleva a cabo el gobierno. Entre estas mencionó la implementación de los programas Amanecer Seguro, Retorno Seguro, Génesis y la puesta en funcionamiento de la línea 111 para las denuncias de casos de extorsión.

"No dejamos de creer que los resultados son buenos, pero no son los mejores ni los esperados tenemos que seguir trabajando profundizando intervenciones con las fuerzas armadas y la Policía Nacional desarticulando bandas indico en ese contexto Adrián aseguró que hay un plan para luchar contra la inseguridad en marcha hacer paros no es la mejor forma de ayudar indico y reiteró su exhortación al congreso de la república para que legible sobre terrorismo ciudadano propuesta que recordó ha sido enviada por el ejecutivo Hay que llamar las cosas por su nombre nada de eufemismo si estamos en una situación que requiere el compromiso de todos los de todos hacemos un llamado para que acoja el proyecto del ejecutivo terrorismo urbano y demos las herramientas legales a las fuerzas armadas y la Policía Nacional para poder enfrentarlo Índico

