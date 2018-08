“Lo vamos a hacer sí o sí”. Así de contundente fue el primer ministro, César Villanueva al señalar que el Gobierno buscará convocar a un referéndum para eliminar la reelección de los congresistas, restituir la bicameralidad y cambiar las reglas de juego en el financiamiento a los partidos políticos.

Desde Ucayali, a donde viajó acompañando al presidente de la República, Martín Vizcarra, el premier dijo que otros gobiernos “no se han atrevido” a hacer esta reforma política y añadió que ahora lo hará “un gobierno enteramente de provincianos que tiene el coraje”.

“No podemos darle una respuesta de parches. (…) Por eso mismo es que vamos a enfrentar la reforma integral del sistema de justicia en el Perú. (…) Va a ir el presidente (Martín Vizcarra) personalmente a entregarle al presidente del Congreso los decretos donde se pide la reforma constitucional para los cuatro procesos que estamos pidiendo nosotros”, manifestó.

Villanueva recordó que esta sería la primera consulta popular que se realizaría en el Perú a través de un referéndum.

“La primera fue una consulta que se hizo para el tema el FONAVI pero es esta la primera consulta popular a través del referéndum, políticamente, en toda la historia del Perú. Lo vamos a hacer sí o sí, de tal manera que podamos nosotros ofrecerle al Perú un camino de lo que necesita, y esta misma tarde volverá a presentarse otra cosa inédita en el país”, sostuvo.

CUOTA DE MUJERES

El jefe del gabinete ministerial también indicó que el Ejecutivo buscará que en el Parlamento exista una cuota de mujeres del 50%, y por ello expresó su convicción de que “todas las mujeres del Perú, todas, absolutamente todas, van a defender en este referéndum próximo que vamos a hacer con todo el Perú, para que el Perú por primera vez, con toda la población, tome decisiones políticas”.

Durante su alocución, Villanueva señaló que defenderán este referéndum “con una propuesta muy clara, muy firme, de voluntad inquebrantable, de dos cosas fundamentales en una bicameralidad para que no tengamos congresos que ven cualquier otro interés menos el de la población”.

“Y vamos, no a darle una cuota a las mujeres. En este estado de violencia de las mujeres y de los niños, las mujeres tienen que tener no dádivas sino el poder político, por eso es 50% - 50% la propuesta que hacemos de un Congreso que además tiene que tener los diputados y los senadores que nos permitan tener leyes por calidad y no por cantidad”, finalizó.