El presidente de la República, Martín Vizcarra , aseguró que en el Perú no existe ningún tipo de persecución política y que utilizar ese pretexto para no responder ante la justicia no ayuda a la lucha contra la corrupción.

"Como todos somos partes del problema, todos debemos también ser parte de la solución. Dejémoslo claro. En el Perú no existe persecución política. Escudarse en presuntas persecuciones políticas o empresariales no ayuda a buscar una solución", señaló el jefe de Estado.

Martín Vizcarra señaló que desde que asumió el cargo de presidente de la República, y hasta ahora, ha asumido la responsabilidad de la crisis actual que se está viviendo y que ha generado ruido político.

"Hace ocho meses asumí el cargo de presidente del Perú y reconozco las responsabilidades, deficiencias del Estado y estoy trabajando para hacer las cosas mejor. Como empresarios, ¿se han preguntado cuál es su cuota de responsabilidad en la situación actual? ¿Están dispuestos a contribuir a la mejora del país? Estoy seguro que sí", señaló en un discurso ante la CADE 2018.

Martín Vizcarra recordó que el Ejecutivo ha planteado una reforma constitucional y una serie de proyectos de ley que se encuentran todavía en el Congreso para mejorar el sistema de administración de justicia.

"Hoy, todos los peruanos sabemos que si queremos tener prosperidad en el futuro, debemos luchar contra la corrupción, decisión que hemos tomado en el Estado. Esta decisión los empresarios de hoy la hacen evidente con el punto más importante de este evento", destacó el mandatario.

El presidente también resaltó que, a pesar del ruido y las "turbulencias políticas", el Perú va a registrar este año un crecimiento de 4%, una cifra muy por encima del 2,5% logrado en el 2017.

"Se nos presentan grandes desafíos y problemas. Tenemos mucho trabajo por hacer para poder convertirnos en un país productivo, competitivo y con oportunidades para todos", manifestó.

Aeropuerto de Chinchero

Al hacer un recuento sobre las principales obras que está llevando a cabo el Gobierno,Vizcarra anunció que en dos semanas comenzará la construcción del aeropuerto de Chinchero, en Cusco.

"Si hay algo que investigar, que se investigue todo lo que quieran sobre Chinchero. Estamos a disposición. Nosotros damos la cara y nunca nos escondemos, pero vamos a construir el aeropuerto de Chinchero. Es una necesidad de Cusco y del Perú", manifestó.