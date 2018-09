Presidente Vizcarra al Congreso: “¿Cuánto más vamos a esperar para las reformas?”

Si algo tiene claro el presidente Martín Vizcarra , es que no dará marcha atrás en su propósito de sacar adelante las reformas políticas y judiciales que el país necesita.

Ayer, desde la provincia de Chota, en Cajamarca, el mandatario reiteró su reclamo al Parlamento para que discuta con celeridad los proyectos sobre el retorno a la bicameralidad, la no reelección congresal, el financiamiento de partidos y cambios en el sistema de elección del CNM.

Ante decenas de pobladores, el jefe de Estado señaló: “El 9 de agosto, yo personalmente, desde Palacio, fui caminando hasta el Congreso. (...) Dije: ‘Por favor, traten estos cuatro proyectos de reforma constitucional con carácter de urgencia’. Ha pasado más de un mes y ni siquiera hay dictamen en una comisión, (...) entonces, no hay sentido de urgencia. ¿Cuánto más vamos a esperar?”.

DEMORA INJUSTIFICADA



Y es que, efectivamente, las iniciativas de carácter constitucional, político y judicial presentadas por el Ejecutivo continúan en la agenda de debate de las comisiones de Constitución y Justicia, sin que hasta la fecha se haya dictaminado alguna de ellas. Incluso, recién ayer se aprobó el cronograma de trabajo en el grupo de Constitución, presidido por Rosa Bartra (ver nota abajo).

En su alocución, Vizcarra dijo que espera que el Congreso, en los próximos días, discuta y haga “aportes constructivos” sobre los proyectos, en lugar de calificarlos con “adjetivos como los que hemos recibido de que ‘es un mamarracho’ o ‘parece un borrador’”.

Con ese temperamento, el presidente de la República ratificó que insistirá en las reformas “con respeto a la ley y la Constitución”. “Eso no quiere decir que seamos débiles y tolerantes; (...) vamos a tener el coraje de llevar adelante los cambios que hemos propuesto y que reclama y exige toda la población”, añadió.

Sus palabras fueron refrendadas por un entusiasta auditorio que lo alentaba gritando: “Sí se puede”.

Pese a la tensión que ha marcado en los últimos días su relación con el Legislativo, el presidente se mostró dispuesto a dialogar, concertar y sumar esfuerzos. “ Con todos voy a concertar, con lo único que no voy a concertar es con la corrupción. Con la corrupción no converso, no dialogo, no concerto; la combato”, subrayó.

EN EL CONGRESO

​

Arrinconado por la declaración del jefe de Estado, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, en un mensaje difundido por redes sociales, declaró en sesión permanente al Parlamento.

Además, anunció que el inicio del debate de la reforma de la administración de justicia, en lo referente a la composición del CNM, estará agendado como primer tema del Pleno de mañana.

Sin embargo, hasta el momento el proyecto no tiene dictamen.Recién después de su mensaje, la Comisión de Justicia anunció que sesionará hoy, de manera extraordinaria, para “tratar el tema del CNM”.

TENGA EN CUENTA

​

El congresista Juan Sheput afirmó que el presidente Martín Vizcarra está en su derecho de hacer estas apreciaciones de carácter político, entre ellas la advertencia de que podría usar la herramienta constitucional de la cuestión de confianza para cerrar el Congreso.

Advirtió que las críticas no provienen de todos los sectores políticos, sino específicamente de Fuerza Popular, “que está totalmente susceptible”. Añadió que el Parlamento haría bien en actuar con celeridad.