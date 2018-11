Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, tiene 75% de aprobación

Un sondeo realizado entre 362 líderes de opinión de 14 países encumbra al presidente de Uruguay , Tabaré Vázquez , en el primer lugar del ranking de presidentes aprobados de la región con 75% de respaldo.

Esta ubicación –en el estudio realizado por Ipsos Public Affairs– no llamaría la atención en nuestro país si no fuera porque Vázquez se ha convertido en un personaje familiar para los peruanos, pues debe decidir el pedido de asilo del ex presidente Alan García.

En el último año, el aval al mandatario charrúa se ha incrementado 8 puntos. La pregunta es si se animará a poner en riesgo esta imagen con una medida favorable al líder aprista, quien es investigado en el Perú por delitos comunes (lavado de activos, colusión y tráfico de influencias) a raíz del caso Odebrecht.

En el ranking, el jefe de Estado Martín Vizcarra empata con Lenín Moreno de Ecuador en 59%, detrás de Sebastián Piñera de Chile (64%). Nicolás Maduro, de Venezuela, es el último con un magro 3%.