Presidente del TC sobre demora en proceso de excarcelación: “Trámite interno corresponde al PJ”

Ernesto Blume , presidente del Tribunal Constitucional (TC), explicó –en Reporte Semanal– los motivos porque se revocaron los 18 meses de prisión preventiva que pesaban sobre el ex mandatario Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia .

“Los jueces, tanto de primera como de segunda instancia, no habían valorado la prueba de descargo. No habían considerado los testimoniales. Y no solo no la escucharon sino que pusieron por escrito que esas pruebas no debieron ser tomadas en cuenta”, explicó el magistrado.

En virtud de ello, cuestionó que los jueces “para condenar a una persona sí escuchan, pero para quitarle la libertad a otra, que es como una condena, no”. “Realmente un planteamiento que no respondía a una posición constitucional”, añadió.

Asimismo, dijo que otro de los errores que observaron fue que no se cumplió con lo dictado por la Constitución ni por los tratados internacionales. “La regla general dice que toda investigación a una persona se hace en libertad con restricciones”, dijo.

TRÁMITE CORRESPONDE AL PODER JUDICIAL

Sobre la demora en el proceso de excarcelación de Humala y Heredia, Blume recordó que el mismo jueves que se realizó la sentencia, ordenó que bajo responsabilidad del funcionario respectivo se devolviera el expediente al Poder Judicial para que estos ordenaran la liberación.

“Yo no quiero señalar a un culpable, pero el TC cumplió con tramitar un oficio y entregarlo a la autoridad competente, que es una autoridad que pertenece al PJ. Yo no quiero entrar en una calificación, pero evidentemente el trámite interno corresponde al PJ”, precisó.

De otro lado, contestó al presidente del PJ, Duberlí Rodríguez, quien en entrevista con Perú21 dijo que “si varían las condiciones para Humala/Heredia, los fiscales podrían pedir la prisión preventiva”.

Blume manifestó que por supuesto que eso puede ocurrir porque los miembros del TC no han absuelto. “Obviamente que si surgen indicios razonables, basados en pruebas y se cumple todo el trámite, el Ministerio Público tiene esa facultad, y el PJ decidirá”, acotó.