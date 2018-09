Presidente del PJ reitera que no ha dispuesto pago de devengados a jueces

El presidente de la Corte Suprema, Víctor Prado, reiteró que no ha dispuesto el millonario pago de devengados a magistrados, en los que también figura como beneficiario, que ordenó una sentencia emitida por un juzgado en 2017.

El Estado no tiene dinero para desembolsar S/18 millones, pero jueces como César Hinostroza, Duberlí Rodríguez y Ángel Romero, involucrados en los audios de la vergüenza, pretenden cobrarlos por devengados. Es decir, por beneficios salariales que no les correspondía hasta que una ley, impulsada por ellos mismos, acomodó sus salarios al nivel de un congresista.

A través de un comunicado, Prado recordó que el procurador del Poder Judicial apeló el referido fallo y señaló que la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima está pendiente de resolver el recurso.

"La difusión sesgada de información, en el actual contexto de crisis de nuestra institución, afecta los programas y acciones en marcha para la reforma del Poder Judicial. Lo cual resulta contraproducente para la labor desplegada por la presidencia de nuestra institución a fin de que el Ministerio de Economía y Finanzas apruebe la norma que implemente la nueva Escala Salarial del Poder Judicial que beneficie a todos los trabajadores del Poder Judicial", se lee en la misiva.

Prado Saldarriaga ya había declarado a Perú21 que su gestión no pagará millonarios sumas. "No se dispondrá pagar ningún reintegro por homologación, pues no hay, ni habrá presupuesto para ello", expresó. Sin embargo, no garantizó que su sucesor no vaya a hacer el intento.