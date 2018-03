Presidente Pedro Pablo Kuczynski mencionó las tres prioridades que tiene su gobierno

Durante su participación en el GORE-Ejecutivo, realizado en Palacio de Gobierno, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), mencionó las tres prioridades que tiene su gobierno.

La primera, indicó, es acelerar la etapa de reconstrucción en el país tras el paso del fenómeno del Niño Costero, en el 2017. Sostuvo que este proceso, si bien tiene que ser más rápido, debe estar libre de corrupción.

“La primera prioridad es que esta reconstrucción que se empezó hace nueve meses se lleve a cabo de la manera más acelerada posible con cambios, que significa no corrupción y significa procedimientos más simples, no tan complicados. Tenemos que simplificar”, manifestó.

Puso de ejemplo una obra en una avenida de la región Piura y la falta de un sistema integrado de transporte entre Lima y Callao.

“Basta con ver la Av. El Progreso en Piura que cambia de nombre y de distrito para transformarse en la Av. Montero unas cuadras más allá y la reconstrucción se para cuando cambia el letrero. Así no debe ser. Y la línea amarilla que tenemos aquí detrás, un túnel maravilloso que llega casi hasta el aeropuerto Jorge Chávez se detiene en la frontera del Callao porque no hay un acuerdo para hacer un sistema metropolitano de transporte que cubra tanto el Callao como Lima, entonces tenemos que superar estos problemas burocráticos sino vamos a estar atracados”, argumentó.

La segunda prioridad de PPK está en la ley que el Ejecutivo propuso al Congreso para reemplazar el decreto de urgencia 003. El debate de esta norma fue aplazado ayer nuevamente hasta el jueves.

“Se necesita una nueva ley para que pueda sostenerse en los tribunales, eso no ocurre con el mismo grado de fuerza en el caso de un decreto de urgencia. Es fundamental que salga esta ley porque si no aquí, en el Perú, nos vamos a quedar sin constructores y tendrán que venir los chinos, los franceses, no sé quién, a construir aquí, y las constructoras peruanas se quedarán mirando desde el balcón, en la quiebra. No podemos aceptar eso. Tenemos que sacar una ley razonable, razonada, discutida, y eso espero que lo podamos hacer en los próximos días, es realmente urgente”, manifestó.

Finalmente, su tercera prioridad es “cubrir el faltante social que tiene nuestro país”. “Cómo es posible, en Carapongo, a muy pocos kilómetros de aquí, que no haya agua potable. Felizmente hay un proyecto que se llama Cerro Camote y va a haber agua, pero tendría que haber agua, pistas, colegios, electricidad por todos lados, como lo acabamos de ver ahora en el esfuerzo de material educativo que hace el Ministerio de Educación en el patio de Palacio. Es solo un ejemplo de lo que se puede hacer y lo que se debe hacer”, concluyó.