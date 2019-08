Presidente Martín Vizcarra ofreció evaluar la continuidad del proyecto Tía María

Dos semanas antes de que el Consejo Nacional de Minería decidiera suspender la licencia de construcción a Southern, el presidente Martín Vizcarra ya tenía una posición definida sobre el proyecto Tía María, incluso mucho antes de Fiestas Patrias, y lo manifestó a las autoridades de Arequipa.

Así se colige de la grabación de una reunión que se filtró en la víspera, donde el mandatario, el 24 de julio, ofrece a los gobernadores de la macrorregión sur buscar una solución para poner fin al conflicto social, días antes del paro indefinido. Este comenzó el lunes 5 de agosto y, a pesar de las advertencias, extrañamente no se envió a Arequipa el refuerzo policial necesario para controlar a los manifestantes. Así, el primer día de la protesta, la turba causó destrozos a la propiedad pública y privada, e hirió gravemente a un civil.



¿Por qué el Gobierno no envió los refuerzos necesarios? ¿Acaso buscaron que la situación se agudizara para, a la larga, buscar que la opinión pública esté de acuerdo con la suspensión de la licencia? Lo que se escucha en la grabación de esa reunión genera muchas interrogantes.



“Voy a declarar que he conversado con el gobernador, con los alcaldes y he escuchado claramente su posición. (…) Es que en el tema administrativo no se puede adelantar, por eso diré que vamos a analizar la posición presentada, ya saben cuál es mi posición, pero no puedo adelantarla públicamente”, dice Vizcarra.



Una de las exigencias de las autoridades al mandatario fue la anulación definitiva del proyecto cuprífero. Cuando los alcaldes le dicen que si él ya tomó la decisión que lo anuncie, Vizcarra se queda callado. No obstante, reitera su posición de buscar alternativas de solución para frenar el conflicto en el valle de Tambo.



“No podría ahorita salir y decir voy a cancelar, ¿bajo qué argumento? Tengo que preparar el argumento. (...) Quiero que me comprendan, yo no soy el enemigo”, replicó.



"NO ESTÁ NEGOCIANDO"

La difusión de ese audio y las reacciones motivaron la réplica del premier Salvador del Solar al final de la tarde. A esa hora, el presidente estaba en los Juegos Panamericanos, en Villa María del Triunfo.



Del Solar sostuvo que el presidente no negoció nada con las autoridades. “Nunca dice ‘voy a anular’, lo que dice es ‘ustedes conocen mi posición, no se va a construir mientras no haya un clima favorable’. (...) No se puede pretender decir que el presidente ofreció una anulación de la licencia”, dijo a RPP.



También descartó que Vizcarra haya adelantado una posición sobre el proyecto. Según argumentó, esa postura es la misma que ha mostrado “en las reuniones y declaraciones públicas” sobre la obra.



Una posición distinta mostraron congresistas de diferentes bancadas en Twitter. Juan Sheput (Contigo) señaló que en el audio “se anuncia un engaño al país por Tía María”. En esa línea, Víctor Andrés García (AP) dijo que el diálogo muestra a “un jefe de Estado débil, postizo”. En tanto, el vocero de PpK, Clemente Flores, sostiene que la conversación “no evidencia nada irregular, no hubo aceitadas ni nada”.

Datos:

- El alcalde de Cocachacra, Julio Cornejo, indicó que cuando hablaron con el presidente Vizcarra se trató la “anulación” de la licencia, “nunca de una suspensión”.

- Por otro lado, luego de que el Consejo de Minería decida suspender la licencia de construcción a Southern, en La Joya dejaron de bloquear las vías.

- Fernando Cillóniz, exgobernador de Ica, dijo que el mandatario ha tenido una actitud “pusilánime” y “timorata” frente a Tía María.