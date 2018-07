Presidente Martín Vizcarra anuncia convocatoria a referéndum para reforma política

En su discurso ante el Congreso de la República, el presidente MartínVizcarra anunció la convocatoria a referéndum para cuatro temas puntuales:



1. Cambios en la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura

2. Reelecicón de los congresistas

3. Financiamiento privado de los partidos políticos y campañas electorales.

4. Bicameralidad



En su alocución, el mandatario recordó que las autoridades ediles y regionales están prohibidos de postular a la reelección, por lo que consideró válido que la población se pronuncie respecto de si los legisladores deberían estar exceptuados de dicha norma.

“Como presidente estoy haciendo todo, absolutamente todo lo que constitucionalmente me es posible. Es nuestra responsabilidad histórica emprender esta reforma y lo haremos de la mano con la ciudadanía, otros poderes deberán hacer lo mismo. No he asumido la presidencia para solo ocupar un sillón. La reforma judicial y política son nuestras banderas y vamos a ir a fondo para hacerlas realidad”.