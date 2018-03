Presidente Kuczynski declara hoy ante la comisión Lava Jato en Palacio

Luego de más de seis meses de idas y venidas, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski , responderá hoy ante la comisión Lava Jato sobre sus vínculos con el consorcio brasileño Odebrecht, acusado de haber pagado coimas a funcionarios y autoridades peruanas a cambio del otorgamiento de obras públicas.

La sesión, programada para las 9 de la mañana, se llevará a cabo en Palacio de Gobierno tras quedar sin efecto la prohibición inicial para el ingreso de los congresistas con teléfonos celulares, equipos tecnológicos y asesores.

Fue la propia presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, quien, en declaraciones a la prensa, dio cuenta de que el impasse quedó superado.

El grupo parlamentario, que preside la legisladora Rosa Bartra, en tanto, sostuvo ayer una última reunión previa de coordinación en la que acordó incorporar en la comitiva parlamentaria a Alejandra Aramayo, de Fuerza Popular, y a Yeni Vilcatoma, quien se mantiene como no agrupada.

LEVANTAR RESERVA



El vicepresidente de la comisión, Humberto Morales, en tanto, anticipó a Perú21 que en caso la reunión se lleve a cabo a puerta cerrada, él solicitará a la comisión, posteriormente, que se levante la reserva y se haga público lo dicho por el jefe de Estado.

“No se quiere que la población se entere qué es lo que se le va a preguntar. El presidente ha sido elegido por el voto popular y debería responder ante todo el país”, refirió.

Agregó que la comisión Lava Jato no busca confrontar con el presidente Kuczynski. “La comisión no lo investiga a él sino la corrupción en el país. Si se le interroga es porque está involucrado y eso lo obliga a responder en forma transparente; lo que tiene que hacer es no poner condicionantes”, puntualizó.

Karina Beteta, miembro de la comisión, coincidió con Morales respecto a que la sesión debería ser pública.

“El presidente debería dejar que la sesión sea pública y lo que debe quedar claro es que la grabación del Congreso no se puede de ninguna manera restringir”, anotó.

NEXOS CON ODEBRECHT



El congresista Mauricio Mulder (Apra), por su parte, informó que el mandatario deberá responder sobre su relación contractual, sea como persona jurídica o natural, con el consorcio Odebrecht y otras constructoras brasileñas.

Asimismo, deberá explicar su intervención en el proyecto Transportadora de Gas del Perú en el que, se afirma, habría participado como funcionario público y asesor privado en simultáneo. De acuerdo a lo establecido por la comisión, Kuczynski, siendo ministro de Economía en el gobierno de Toledo, dio normas que favorecieron a las empresas vinculadas al citado proyecto, ligadas contractualmente a First Capital y Westfield Capital.

SABÍA QUE



- La comisión Lava Jato ofició, en enero pasado, a la Presidencia del Consejo de Ministros para solicitarle el registro de visitas a esa entidad entre el 1 de agosto de 2005 y el 31 de julio de 2006, cuando PPK se desempeñaba como premier.



- Lo mismo hizo con el Ministerio de Economía para el periodo en que Kuczynski fue titular del sector durante el gobierno de Alejandro Toledo.

En ambos casos, empero, no ha habido respuesta.