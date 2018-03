Presidente del Poder Judicial crítica a empresarios de la Confiep por aporte contra campaña a Humala

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, cuestionó a los empresarios integrantes de la Confiep por la bolsa de US$ 2 millones que hicieron el 2011 para financiar una campaña en contra de la candidatura a la presidencia en Ollanta Humala.

" No sería un acto de corrupción propiamente dicho, pero no creo que sea una actividad propia de un gremio empresarial apoyar a uno u otro candidato. Lo pueden hacer de forma individual, pero no como institución, como gremio", expresó durante su participación en la Comisión Regional Anticorrupción de Arequipa.

Emplazó a los empresarios a formar parte de las comisiones anticorrupción del país.

Rodríguez llegó a la Ciudad Blanca para inaugurar el primer juzgado Anticorrupción de Arequipa, el cual funcionará en el distrito de Cerro Colorado y tendrá una carga inicial de 250 casos.