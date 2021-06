El presidente Francisco Sagasti le dio un jalón de orejas al Congreso por su pretensión de aprobar reformas a la Constitución Política de 1993 sin un profundo debate. A través de su cuenta de Twitter, expresó su preocupación por la forma “apresurada” como el Parlamento pretende desembalsar una serie de iniciativas en apenas tres sesiones plenarias que empezaron ayer miércoles.

“Entre esas reformas está la bicameralidad parlamentaria, que modificaría 65 artículos de la Constitución; y el ‘fortalecimiento’ de las relaciones Ejecutivo-Legislativo, que debilitarían aún más las potestades del Poder Ejecutivo frente al Congreso, rompiendo el equilibrio de poderes”, alertó.

Como Jefe del Estado y del Gobierno, expreso mi preocupación por las reformas constitucionales apresuradas que pretende aprobar el Congreso en los 3 días de Pleno que quedan de la tercera legislatura ordinaria, y que luego ratificaría en una controvertida cuarta legislatura.(1/4) — Francisco Sagasti (@FSagasti) June 9, 2021

Advirtió que hay, por lo menos, otras 10 iniciativas que podrían aprobarse, como la reelección de autoridades regionales y municipales “que imprudentemente se ha exonerado del trámite de comisiones”. “En un periodo de 28 años se aprobaron 24 reformas constitucionales. Ahora, en pocos días, se pretende aprobar más de una docena de reformas, sin respetar el espíritu del artículo 206º de la Constitución, que implica un profundo debate y una amplia aceptación de su contenido”, concluyó.

DEFENSA DEL FUERO

El congresista Omar Chehade, extitular de la Comisión de Constitución, en tanto, defendió que sea este Congreso el que apruebe reformas constitucionales como la que restituye la bicameralidad o la que modifica el mecanismo de la cuestión de confianza. “Si no se aprueban ahora, dudo mucho que en el próximo Parlamento, que será fragmentado y donde habrá 45 votos de la izquierda dura, se pueda aprobar porque ellos quieren una asamblea constituyente”, añadió.

Sin embargo, sí descartó la posibilidad de que se aprueben las propuestas presentadas por los aliados de Perú Libre para convocar a un referéndum con miras a la realización de una asamblea que elabore una nueva Constitución, pues no cuentan con el respaldo mayoritario de las diferentes bancadas.

“No creo que salga un predictamen o que el tema se vote y, de ser así, van a perder porque el 80% de congresistas no está de acuerdo. Ellos son minoría, no hay por qué armar olas”, manifestó.

El legislador de APP, además, indicó que la convocatoria a un referéndum para convocar a una asamblea constituyente le corresponde al próximo Parlamento que se instalará en julio. “Nosotros no tenemos por qué ver esos temas”, acotó.

LEGITIMIDAD MENGUADA

El constitucionalista Aníbal Quiroga, por su parte, dijo que este Parlamento “está de salida, por lo que tiene una legitimidad menguada y, por decoro político, solo debe abocarse al proceso de transición en lugar de dejar bombas políticas”.

En Perú21.TV refirió que los proyectos para convocar a un referéndum para ir a una asamblea constituyente implican modificar el artículo 206 de la Constitución y no hay los 87 votos que se requieren para eso. “Asamblea constituyente son dos palabras que no contempla la Constitución. Este Congreso no tiene la posibilidad legal y legítima para hacer grandes reformas”, subrayó.

