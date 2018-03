Ante los cuestionamientos a su trabajo, el presidente de la Comisión de Ética del Congreso, Juan Carlos Gonzales (FP), manifestó que no dará un paso al costado como cabeza del grupo, salvo que su bancada se lo pida.

"No creo haber cometido alguna falta. Yo no tengo ningún problema en renunciar, siempre lo he dicho, no tengo ningún problema, pero no lo haré porque lo digan (otros congresistas). Me voy mañana si mi partido me saca y me retira la confianza”.", aseguró a Perú21.

Juan Carlos Gonzales afirmó que los que piden la reestructuración de la Comisión de Ética lo hacen impulsados por un tema político y no por el bien del grupo.

"Les proponemos que asuma la presidencia, pero que lo asuma de verdad, no solo con el dicho, ¿van a aceptar el reto? Las palabras se las lleva el viento", comentó.

La Comisión de Ética sesionará el lunes 2 de abril y verá los informes finales de Yesenia Ponce (FP), Guillermo Bocángel, y Edwin Donayre (APP). Además analizará las nuevas denuncias, como la presentada contra Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y el propio Bocángel, por presuntamente haber participado en una supuesta compra de votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.