Todo indica que habrá castigo. El titular del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, señaló que “seguro se va a investigar y sancionar” a las dos mujeres que atacaron, el último sábado, con empujones y jalones de cabellos a la presidenta Dina Boluarte, pese a que fueron puestas en libertad por la Policía.

“La Fiscalía y la Policía investigan. El Poder Judicial juzga. Pero, lo que sí podemos decir es que así como ahora se va a sancionar, seguro, se va a investigar la agresión; debe suceder esto en todos los casos; no puede haber policías maltratados; no se puede apedrear a los policías; no se puede atacar; porque pareciera que, acá, en el Perú, a la Policía no se le respeta”, dijo Arévalo.

Estas declaraciones las realizó tras inaugurar, en Sullana, Piura, una Unidad de Flagrancia. Arévalo anunció además la próxima instalación de nuevas sedes en Piura y Tumbes por la amenaza latente que representa el incremento de la delincuencia extranjera en la frontera norte del país.

El Poder judicial, solo en un año de gestión, ya implementó siete locales de Unidades de Flagrancia en el país, que hasta el momento han logrado resolver 25 mil casos, con sentencias dictadas en menos de 48 horas.

Los nuevos locales se encuentran ubicados en diversas partes del país, en Lima con cuatro unidades: Lima Sur, Lima Centro, Lima Norte y Lima Este y en provincia 3 unidades en El Callao, Sullana y La Libertad.

