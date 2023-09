Los cálculos le siguen fallando a Alex Contreras. Luego de equivocarse contundentemente al asegurar que este mes se registraría la tasa de crecimiento más alta del año, situación desmentida luego por las cifras del INEI, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continúa recibiendo críticas por su desempeño al frente del sector, que —tal como nuestra economía— sigue a la baja.

Los cuestionamientos hacia la gestión de Contreras llegaron ahora desde el Poder Judicial. El presidente de esa entidad, Javier Arévalo, se presentó ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, y molesto e incómodo, no dudó en proponer a los legisladores que se censure al ministro por no asignar los recursos económicos necesarios a su entidad en el presupuesto 2024, el que calificó de “migajas”.

Arévalo fue lapidario con Contreras, responsable de la asignación presupuestal de su sector, por este maltrato. “Nosotros tenemos un presupuesto que nos da Economía que no lo aceptamos, ya sería hora de que la representación congresal lo llame y se proponga una censura. Si un ministro de Economía no es capaz de atender las necesidades de su país, pues habrá que censurarlo”, señaló el magistrado.

Para Arévalo la decisión del MEF y de Contreras contra el Poder Judicial resulta “ilegal” pues no cumple con la Ley N.° 28821 y por ello, explicó, su sector no ha firmado el acta ministerial. “No podemos aceptar firmar actas para recibir migajas. No estamos de acuerdo con cómo nos están tratando”, dijo en ese grupo de trabajo.

El titular del PJ explicó que el presupuesto real que necesitaría el Poder Judicial para 2024 es de 7,182.9 millones de soles para garantizar el cumplimiento de sus objetivos institucionales, pero Contreras les asignará solo 3,659.5 millones, por lo que se ha visto obligado a solicitar a esta comisión la ampliación presupuestal. “Lo requerido queda en sus manos. Una cosa es ajustarnos y otra matarnos”, resumió Arévalo.

Indicó que este pedido fue presentado mediante un oficio ante el MEF, en abril, pero fueron ignorados por Contreras. “Posiblemente, él no tenga la culpa, sino esas personas que le hablan al oído, pero yo les digo una cosa: el responsable es él (Contreras). Sabemos que hay funcionarios de mando medio que simplemente le dicen “esto no pasa”, y eso me hace dudar con quién estamos conversando, pues mejor lo hago con la gente de mando medio”, explicó.

No solo el Poder Judicial cuestionó ante el Congreso a Contreras por su asignación presupuestal. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides también se presentó ante la Comisión de Presupuesto y detalló que lo asignado por el MEF al Ministerio Público solo cubre el 21% de los recursos que se necesitan.

El titular de la Comisión de Presupuesto, José Jerí, apoyó el pedido de Arévalo sobre la asignación de más recursos. “El pedido del presidente del pj respecto a la ampliación de presupuesto fue contundente. Desde la comisión impulsaremos el debate para esa ampliación. Sin embargo, primero debemos buscar el consenso en la comisión y luego la disponibilidad con el MEF. Veremos ahí qué pedido es posible y cuál no lo es”, dijo a Perú21.