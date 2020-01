Notificado de la investigación preliminar que ha abierto en su contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por no denunciar los favores que, en 2017, le pidieron los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Julio Gutiérrez Pebe e Iván Noguera, el presidente del Poder Judicial (PJ), José Luis Lecaros, replicó ayer que no denunció los hechos porque “recomendar no es delito”.

Más aun, insistió en que “no había nada que denunciar” alegando que “si (Gutiérrez y Noguera) no cobraron por su gestión, no han cometido ningún delito”. “(...) Yo no tenía ninguna evidencia ni sospecha de que estuvieran cobrando por recomendar (…) recomendar no es delito, para que sea delito debe recibir una prebenda, pago o cualquier cosa”, manifestó.

En su cerrada defensa a los exconsejeros, Lecaros intentó también descalificar la decisión de Ávalos arguyendo que la investigación preliminar que ha abierto en su contra, y que fue anunciada por este diario, es “absurda”. “La fiscal de la Nación de repente ha estado mal asesorada, va a tener que archivarse (la investigación) en su momento”, indicó.

MEDIDA RAZONABLE

En contraposición a la postura del titular del PJ, el exprocurador anticorrupción Yván Montoya opinó que “no es descabellada” la pesquisa iniciada por la fiscal, que “trata de plantear la tesis de que no se necesita que un funcionario conozca todos los elementos del delito para denunciar, sino que basta tener elementos indiciarios”.

“Es cierto lo que dice Lecaros, pudo no saber si se produjeron o no acuerdos, pero la Fiscalía debería haber indagado si lo que hicieron Gutiérrez Pebe y Noguera fue o no delito. (...) No es irrazonable hacer indagaciones para saber si un funcionario, teniendo algunos indicios, no obra comunicándolo a la Fiscalía”, explicó a Perú21.

Montoya añadió que la investigación iniciada por Zoraida Ávalos no es “absurda” y que, por el contrario, “podría sentar un precedente para romper los círculos viciosos”. “(...) Se está apostando por una interpretación de tipo penal más funcional”, dijo.