El mandamás del Jurado Nacional de Elecciones nos recibe en su institución para aclarar que no hay mala fe en sus decisiones y anuncia cambios importantes para su entidad y el próximo proceso electoral.

Es un año muy movido. ¿Cómo van las primeras semanas en el cargo?

El panorama se presenta con un proceso electoral en medio de una pandemia en desarrollo. Hay dificultades particulares que tienen que ver con la responsabilidad de las autoridades, pero también de la colectividad y –desde luego– de las organizaciones políticas para enfrentar el fenómeno. Hicimos un llamado a la autotutela colectiva y un llamado a los dirigentes políticos para que tuvieran a bien considerar que los electores se les acercan por la buena fama o el buen prestigio que los candidatos políticos tienen. Se les acercan, los abrazan, en fin. En este contexto, en este escenario se puede dar un contagio del virus. Una persona sana puede recoger un virus y luego lo traslada, y una persona enferma lo va a difundir.

Estamos en medio de una pandemia. ¿Por qué asumir el reto del JNE en este contexto tan adverso para todos?

Es un deber. Creo que los deberes hay que saberlos asumir. Forma parte de las obligaciones de la judicatura. Así como hay jueces en los jurados especiales, en las circunscripciones departamentales, debe haber un juez de la Suprema Corte en el JNE.

Le pregunto porque en años anteriores muchos querían ser presidente del JNE. Ahora solo usted se presentó.

En realidad, fue una petición muy gentil de algunos colegas y no me pareció mal. Claro que es un reto, pero soy una persona de retos.

¿Un juez supremo se prepara también para ser presidente del JNE ?

No hay una preparación especial. No hay una escuela en la judicatura que vea esta materia. Vamos a reactivar la escuela electoral para convertirla en la Esan electoral para darle fuerza y peso a esta entidad. Los jueces tenemos los conocimientos esenciales que tienen que ver con cuestiones de orden constitucional, de orden procesal y un concepto de la aplicación de las normas y todo eso sirve para conversar con los otros miembros del colegiado y tomar determinaciones a partir de la revisión de lo que las normas señalan y las opiniones de los expertos escuchando a las partes y tomando las peticiones.

¿Pesó el hecho de que usted no participa en los audios del caso Cuellos Blancos?

Intuyo que sí. Soy un juez que tiene muchos años en la institución. Provengo de Arequipa, allí empecé como juez provisional y luego he postulado para obtener la judicatura superior y lo he sido en Arequipa durante mucho tiempo. Fui presidente de la Corte de Arequipa. Luego ascendí, me vine a Lima y tengo ocho años como juez de la Corte Suprema vinculado al ámbito penal. La línea de vida habla por sí sola. Creo que esto consideraron mis colegas.

Elvia Barrios dijo que tiene la responsabilidad de limpiar el rostro del PJ. ¿Usted siente que tiene la responsabilidad de limpiar la imagen del JNE?

Yo he tenido a mi cargo la presidencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que está dedicada a trabajar los asuntos de los aforados (procesados con inmunidad) y de las personas comprometidas en delitos de corrupción y el Estado. Cuando me hago cargo del JNE, después de haber estado en la Sala Transitoria de la Corte Suprema, el espíritu de combatir a la corrupción es el mismo. Ese es el afán, ese es el ánimo.

¿Qué va a cambiar usted en el JNE?

Encontré el JNE en un momento que las elecciones estaban convocadas y los primeros actos en desarrollo. Hay puntos claves que sí debemos afrontar. Necesitamos un proceso de modernización institucional; debemos fortalecer el tema de las dispensas virtuales. Tenemos que darle a la gente la posibilidad de contar con ámbitos en los que puedan hacer sus trámites más céleres, menos presencial y más seguros. Gradualmente tenemos que implementar la política de cero papeles con el espíritu de cambiarle el chip a la gente con la utilización de los mecanismos tecnológicos. Además, vamos a tener que actualizar el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) y el Manual de Organización y Funciones (MOF) del JNE porque hemos encontrado aquí un número interesante de contrataciones no laborales. Contrataciones de servicios no personales de 600 trabajadores. El 60% de los componentes del sistema.

La fiscal Rocío Sánchez en su investigación menciona que el JNE habría sido parte de la red Cuellos Blancos. ¿Cómo lidiar con eso?

Lo que investiga el Ministerio Público tiene que continuarse. Yo puedo afirmar con toda certeza que no habrá parcialidad, no habrá compromiso para torcer la voluntad popular y habrá transparencia en las decisiones que adoptemos. No podrán ser (decisiones) felices para todos, ni compartidas por todos, pero no hay ni un afán por perjudicar.

¿El JNE es muy reglamentarista, como dicen algunos candidatos?

Entran en el balance los principios y las reglas. La participación ciudadana es un principio importante, fuente de la vida democrática. La preclusión es otro de los principios. La seguridad jurídica es otro de los principios. La caducidad es el efecto del principio de la preclusión. Entonces, todos los principios tienen límites razonables. El problema está en cómo se aplican esos límites. Para algunos los límites lo son porque son laxos. Para otros lo son porque se encuentra en algún nivel del desarrollo del suceso que convoca el planteamiento. De fondo está el tema del principio básico fundamental de la participación política de la colectividad.

Pero, cuando llega al pleno del JNE un recurso, ¿evalúan viendo si el candidato debe continuar en carrera o solo los requisitos estrictamente formales?

Hay requisitos fuertes y hay algunos requisitos que se pueden entender vinculados a otros. En algunos casos hay normas que ordenan que el JNE encuentre en el acervo informativo del Estado los datos que le permitan entender qué pasó, qué sucedió o cómo se encuentra determinada materia. Si el candidato omite la presentación, el juez tiene que evaluar la trascendencia de esa omisión o de esa falta de información.

¿El JNE garantiza la participación de los que quieran alcanzar un cargo político?

Claro. Si la persona cumple los requisitos esenciales, debe participar. Para participar hay que inscribirse. Es como postular a la universidad, hay que dar el examen. Si uno no da el examen, puede querer ingresar, pero no ha dado el examen. Para dar el examen hay que llegar a la hora. Si da el examen y lo aprueba, o en este caso si la gente vota por el candidato, ya está. Pero no es que viene un señor y dice yo quiero ser alcalde y participa. Hay reglas; la participación ciudadana, en política, tiene reglas.

Le insistía porque en las elecciones de 2016 hubo cuestionamientos. Candidatos en carrera cerca del primer lugar se quedaron fuera de la contienda porque el JNE los excluyó. ¿Podría volver a pasar algo así?

Yo no sé qué pasará. Lo que sí le puedo garantizar a la gente es que el JNE va a hacer lo que tiene que hacer, cuando se produzcan discrepancias; estas tienen que resolverse. Nos falta un miembro en el JNE que el ilustre Colegio de Abogados de Lima tiene que nombrar. Necesitamos a esa persona, pero en tanto no podría detener el sistema. Vamos a presentarle al ministro de Justicia este caso para que nos ayude a canalizar el tema, y un proyecto para que aquel miembro del Colegio de Abogados o algún miembro del JNE continúe en el cargo hasta que lo suceda quien corresponde. Ahora somos cuatro; si fuéramos cinco, no hubiera empate, y no habría necesidad de ejercer el doble voto que tiene el presidente del JNE.

El lunes habrá Consejo de Estado. ¿Qué temas van a abordar?

Se ha convocado al presidente del JNE y los jefes de Reniec y ONPE. El Consejo de Estado quiere saber cómo va el proceso electoral y cuáles son las necesidades. Por ejemplo, nosotros necesitamos una asignación importante que nos permita cubrir el gasto que va a significar que la ONPE establezca más de 20 mil (locales de votación), o sea, ya no los 5 mil que tenía inicialmente, sino 20 mil y algo más. Necesitamos los recursos suficientes para poder tener, nosotros como jurado, a los fiscalizadores de esa labor y dotarlos de los requisitos de seguridad que corresponde. Al final se va a reflejar un mayor número de actas observadas. Eso significa que el trabajo se va a multiplicar. Es una cuestión que no se podía prever.

¿Eso implica que también vamos a esperar más para conocer los resultados?

Queremos que no sea así. Si tenemos nuestros fiscalizadores y todo funciona adecuadamente, no vamos a demorar mucho más. Tal vez haya una ligera demora en conocer los resultados.

Algunos partidos han dicho que el JNE no ha dado ningún protocolo sanitario para las campañas y ellos mismos se están regulando.

Aplaudo vivamente esa determinación de autocontrol. El JNE no puede dar normas sanitarias. Le hemos pedido a la ministra de Salud que se sirva dictar normas sanitarias.

¿Entonces todo está listo?

Las cosas están caminando, pero el proceso electoral en pandemia es un organismo vivo y puede producirse en algún momento alguna contingencia, por ejemplo el tema de las campañas electorales. En teoría no debería haber reuniones multitudinarias porque están prohibidas.

