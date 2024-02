Tras las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal Patricia Benavides, sobre una supuesta negociación entre la exmagistrada y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, este último emitió un pronunciamiento en el que descarta haber negociado “beneficios personales”.

De acuerdo a la versión difundida de las declaraciones de Jaime Villanueva a la Fiscalía, Benavides habría coordinado con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para que dicha agrupación respalde la remoción de los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia en noviembre del 2023.

En ese contexto, Villanueva habría precisado que el presidente de Legislativo, Alejandro Soto, solicitó a Patricia Benavides que se le apoye en la investigación que se abrió en su contra por el caso conocido como fábrica de trolls; a cambio él agendaría en el Pleno la votación del pedido de remoción de los integrantes de la JNJ.

“Sobre las declaraciones de Jaime Villanueva muestro mi más firme rechazo y reitero lo dicho anteriormente: no me he reunido con asesores o ex asesores del fiscal de la Nación Patricia Benavides. Jamás he tenido interés en negociar beneficios personales o ejercer presión a funcionarios pues no he cometido delito alguno”, indicó.

También señaló que toda declaración en el marco de investigaciones que desarrolla el Ministerio Público deben ser corroboradas.

El legislador de Alianza para el Progreso, se recuerda, fue denunciado el año pasado por utilizar a trabajadores de su despacho en una suerte de fábrica de trolls; ellos, a través de sus cuentas en redes sociales, desprestigiaban a congresistas opositores a Soto con el fin de mejorar la imagen del presidente del Congreso.

Por este caso, Soto es investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de concusión.

