No le importa que el cabecilla del etnocacerismo haya sido condenado por el ‘Andahuaylazo’, por el asesinato de cuatro policías, ni que ella haya sido aliada del golpista Pedro Castillo. El congresista y presidente del partido Juntos Por el Perú, Roberto Sánchez, en comunicación con Perú21, no descartó una posible alianza electoral en las próximas elecciones del 2026 con Antauro Humala, líder del partido cuyas siglas lleva su nombre, ni con Verónika Mendoza, lideresa del movimiento Nuevo Perú, que aún no consigue inscribirse en el JNE.

“Juntos Por el Perú reconoce a las bases del etnocacerismo como movimiento popular y social. Y, también, es una hermana de Juntos Por el Perú porque nosotros somos hermanos de los movimientos populares y sociales, se llamen de izquierda o como se llame; conocemos eso; se nos ha dicho que somos hermanos y compañeros de lucha; yo digo, la lucha democrática por los derechos, contra la impunidad y todo esta corriente de bronca de poderes, cuya lección ha sido empobrecimiento del país, yo digo: ‘Sí pues, somos hermanos de esa lucha”, dijo Sánchez al referirse a una posible alianza con Antauro Humala y su partido.

Al ser consultado por este medio sobre una nueva coalición con Verónika Mendoza, y su movimiento Nuevo Perú, tal como ocurrió en la segunda vuelta del 2021, en la que juntos dieron su apoyo al golpista Pedro Castillo, señaló: “Estamos dispuestos a dialogar. En este momento, no vetamos, no criminalizamos, no cerramos las puertas. Esta es una izquierda popular, regional, que no cierra las puertas”.

Sánchez señaló además que en ese frente político también podría estar Guillermo Bermejo, con su partido Voces del Pueblo —cuya inscripción está en observación en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)— y Alfonso López Chau, quien ha anunciado recientemente su intención de postular a la presidencia por el partido Ahora Nación.

El pasado 14 de este mes, el personero legal de Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), José Luis Flores Castañeda, presentó una tacha ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra la inscripción del partido Nuevo Perú por el Buen Vivir de Verónika Mendoza.

Al parecer, Sánchez se ha olvidado de ese incidente, y lo que quiere hacer es juntar a perro, gato y pericote en un solo frente de izquierda. Esto, porque las diferencias son evidentes entre Antauro Humala y Verónika Mendoza.

En la tacha presentada por el partido antaurista, este fundamenta alegando que la agrupación de Mendoza “solamente busca tener un partido para luego condicionar su apoyo en una segunda vuelta, tal como lo hizo con el expresidente Pedro Castillo”.

De otro lado, Bermejo, se recuerda, actualmente está siendo procesado por terrorismo, por un presunto encuentro, en el VRAEM, entre 2008 y 2009, con Víctor Quispe Palomino, ‘camarada José', cabecilla de la facción militarizada del grupo terrorista Sendero Luminoso,

Perú21 ha revelado además que el referido congresista de la bancada Cambio Democrático - Juntos Por el Perú (CD-JPP) tuvo un encuentro que quedó grabado en un video, en setiembre de 2022, en México, con uno de los cabecillas del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Martín Serna Ponce, quien actualmente estaría escondido en Cochabamba, Bolivia.

Bermejo ya nos ha respondido sobre ese encuentro, pero lo daremos a conocer próximamente.





MESA DIRECTIVA





El titular de JPP también se pronunció sobre las negociaciones de su bancada para integrar una lista en las próximas elecciones de la Mesa Directiva.

Si bien no quiso decir con qué bancadas de izquierda está conversando, dejó claro que no participará en una coalición con las agrupaciones que integran el Bloque Democrático, conformado por Fuerza Popular, Avanza País, Alianza Para el Progreso (APP), Renovación Popular (RP) y Somos Perú (SP).

Todavía falta mucho pan por rebanar.





VIDEO RECOMENDADO