El presidente de IPAE Asociación Empresarial, Gonzalo Galdos, se pronunció en contra de la ausencia del jefe de Estado, Pedro Castillo, y el titular del Congreso, José Williams (Avanza País), en la CADE Ejecutivos 2022.

Galdos señaló que la ausencia de Castillo Terrones no generó sorpresa entre los asistentes de la CADE. En ese sentido, detalló que supieron que el mandatario no iba a acudir cuando el evento estaba por terminar.

“En general creo que la reacción fue de mucha serenidad, no creo que fue una sorpresa que el presidente no asistiera a la ceremonia de clausura. Habíamos estado consultados hasta último momento sobre su presencia y no recibíamos ninguna información objetiva y fuimos pensando que era muy probable que no asistiera. Al final, se nos con firmó que no estaría, prácticamente en el momento en el que empezaba la clausura”, manifestó en diálogo con RPP.

En la misma línea, el empresario dijo estar decepcionado del titular del Parlamento, quien anunció que sí iba a acudir a esta actividad, pues sostuvo que habían planificado un diálogo con ambos poderes del Estado.

“De la misma manera tengo que extender nuestra decepción por la ausencia del presidente del Congreso. Él había anunciado que estaría presiente y al final no se presentó. Nosotros como IPAE y CADE habíamos organizado un proceso de diálogo con los poderes del Estado”, resaltó Gonzalo Galdos.

Asimismo, el presidente de IPAE Asociación Empresarial hizo un llamado al Ejecutivo y al Parlamento para que le pongan fin a la crisis que atraviesa el país, pero enfatizó en que sea haga de una manera democrática.

“Quiero aprovechar para hacer una invocación para que el Ejecutivo y Legislativo desempeñen ese rol que hoy la historia les demanda, la solución de la crisis. Tiene que ser una solución democrática y constitucional.”, expresó.