Presidente de A.N.T.A.U.R.O. toma distancia y denuncia a Antauro Humala

Este lunes 14 de octubre, la Corte Suprema analizará ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O. con la presencia del fiscal de la Nación y los demandados. “El partido está en una situación complicada por la conducta de un afiliado”, explica Marco Vizcarra ‘El Paiche’ aludiendo a Antauro Humala. “A través de estos meses, él ha venido haciendo declaraciones antidemocráticas, según la Fiscalía”, detalla. Vizcarra responde dando la cara. “Estoy tomando la función que me compete como presidente del partido: protegerlo ante cualquier eventualidad de cancelación que pueda haber”. Y en esa línea, el pasado sábado 5 de octubre, “hemos hecho un acta donde los fundadores y militantes declaramos en reorganización el partido”, desarrolla. “Hemos tratado de rehacer el CEN y poner en su sitio a ese militante que está actuando en contra del partido, de las normas del JNE y de la ley de partidos políticos”, dice.

EL ROL DEL JNE

Pero no solo ‘El Paiche’ ha sancionado y expulsado a Antauro. Antauro Humala también ha hecho lo mismo con ‘El Paiche’. “Lo hizo en un congreso anterior que suspendí porque no se habían llevado a cabo las elecciones internas”, dice el ‘Capitán Paiche’. “En el JNE sigo como presidente, ambos hemos llevado documentos; ya veremos quién tiene la razón en el JNE”.

El JNE no ha oficializado ninguna expulsión. “Consulté con ellos, pero me dicen que no se meten con los partidos porque son organizaciones privadas”, recuerda Vizcarra. “Sin embargo, ellos debieran ser una tercera instancia. Es una hipocresía total, porque cuando les conviene se meten y cuando no dicen que no les compete. Ya anteriormente los miembros del comité provincial de Cajamarca quisieron expulsar al señor Antauro en abril, porque él quiso desconocerlos llevando un grupo paralelo. Eso motivó que le hicieran un proceso administrativo donde fue declarado inocente, y cuando quisimos llevarlo a la tercera instancia ellos dijeron que no se meten en temas privados”.

EL POST-ANDAHUAYLAZO

“Me da mucha pena por todo el sacrificio que se ha hecho por el partido”, recuerda Augusto Peña Carvajal, uno de los más longevos actores y promotores del partido. “Antauro Humala nunca asumió la responsabilidad del Andahuaylazo”, dice Peña, veterano de la revuelta que estuvo 16 años preso. “Él prácticamente asume una vez ya finalizado”, explica el militante, natural de Huancavelica. “163 hermanos, a veces ni siquiera sabían el problema, han cumplido su pena se puede decir injustamente… Un líder por naturaleza tiene que asumir las responsabilidades. Pero se han perdido muchas familias”.

“Antauro es un desquiciado”, concluye Peña. “El traidor es él, que llegó al Andahuaylazo a las 3 a.m. y al segundo día hizo su negociado. Él dice que hizo un cuartelazo, pero yo no encuentro en qué momento lo hizo. ‘Locumbazo’, ‘Andahuaylazo’, ¿en qué momento ha hecho un cuartelazo? Él se jacta, pero no es así. Debería decir ‘hemos hecho’. Hasta se ha beneficiado con ese nombre.”

Al salir de prisión en 2021, Peña se dedicó de lleno a la creación de un partido, a pesar de la oposición. “Antauro nunca ha permitido una organización”. Empezaron de cero con el ‘Paiche’. “Éramos prácticamente cinco”, precisa. Pusieron plata y tiempo. “Saliendo sin nada y empezar de cero… es un partido que nos ha costado mucho sacrificio, hambre y frío”, rememora. “No es como que tengas US$400 mil en tu bolsillo”. “El primer traidor fue Ollanta”, sentencia. “Fuimos a recoger firmas hasta en los penales y pusimos de lado a nuestras familias. Cuando llega al poder Ollanta nos manda a rodar y se adueña del partido. En este tema es lo mismo. Antauro no ha puesto ni un sol en el partido. El partido nos ha costado a nosotros. Hemos hecho aportes y hemos sacrificado a nuestras familias”.

EL ETNONACIONALISMO

Ni Vizcarra ni Peña coinciden en la alianza con Juntos por el Perú. “Ni con la izquierda ni con la derecha”, dice Peña, reivindicando el etnonacionalismo. “El Poder Judicial debe sancionar al militante antidemocrático, pero no al partido”, concluye. “Seamos, primero, soberanos”, agrega el ‘Paiche’. “Espero que Antauro reflexione y se sujete a las normas”, dice Vizcarra. “Hay que respetar a las bases, a los ciudadanos”. Según el cronograma electoral, los precandidatos de A.N.T.A.U.R.O. debatirán el próximo 4 de diciembre. Veremos si seguirá Antauro ahí. O si seguirá el partido.

TENGA EN CUENTA

“Hemos convivido 40 años”, dice Vizcarra. “Es muy soberbio. Me acusa de traición, me llama ‘examigo’”. En un incidente del 23 de marzo reseñado por Perú21 en agosto pasado, Vizcarra y Humala se enfrentaron en una reunión de promoción en el Círculo Militar del Perú. “Él me ahorcó, me insultó y me mentó la madre”, recuerda el capitán. “Lo expulsaron, se fue vociferando; era imposible que yo reaccione con mujeres y esposas presentes”.

