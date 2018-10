Presidente de la Corte de Madre de Dios asegura no conocer a César Hinostroza

Es señalado de haber facilitado la salida del ex juez César Hinostroza por Madre de Dios, pero él lo niega rotundamente. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, Kori Paulett Silva ha señalado que ni siquiera conoce al destituido juez supremo.

El magistrado, en comunicación con RPP, indicó que se encuentra en Cusco desde hace varios días en compañía de su familia. Asegura no conocer a Hinostroza Pariachi y que por el momento la Corte está encargada a Marino Cusimayta.

"No lo conozco, nunca lo he visto en mi vida. Lo conozco a través de fotografías. nunca lo he saludado y no tengo menor idea de donde salió la información", indicó luego que un periodista haya deslizado que él fue quien ayudó en la presunta fuga de Hinostroza a través de Madre de Dios.

Kori Paulett Silva acusó a sus detractores en Madre de Dios de estar detrás de estas informaciones y reiteró que desconoce por qué lo vinculan con el destituido juez por lo tanto desconoce su paradero.

En la conversación, Paulett Silva se comprometió a "hacer las averiguaciones correspondientes". Además, brindó un número para que la prensa se contacte con él; sin embargo, se encuentra apagado.

NOTA

- Desde el martes se desliza que el ex juez supremo César Hinostroza habría fugado del país, hecho que fue negado por su propio abogado. Hasta el momento no se sabe nada del ex magistrado.

