El Congreso de la República no blindará al legislador de Alianza para el Progreso , Benicio Ríos Ocsa , a quien la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Cusco le ratificó, el último viernes, una sentencia de siete años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada.

El presidente del Parlamento, Luis Galarreta –en declaraciones a Perú21– precisó que ese poder del Estado solo espera la solicitud de levantamiento de inmunidad de arresto del legislador por parte de la Corte Suprema, a efectos de tramitarla “de inmediato”, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política.

“En ningún caso puede haber blindaje, no habrá blindaje. Ya hay un caso cerrado, está definido, pero hay que realizar el trámite correspondiente. El Congreso no evalúa la sentencia, solo cumple con el procedimiento constitucional, estamos obligados a hacerlo”, manifestó el presidente del Legislativo.



Agregó que según la Carta Magna y una sentencia del Tribunal Constitucional, los congresistas tienen la prerrogativa de inmunidad de arresto. No obstante, aclaró que eso "no significa que el Congreso evalúe la sentencia".

"Se respeta el fuero y la independencia de poderes, hay absoluto respeto a la autonomía de cada poder pero debe cumplirse con el procedimiento para que no haya excesos", insistió.

Comisión de Ética

Sobre la acefalía de la Comisión de Ética, Luis Galarreta refirió que el tema está en manos de los portavoces de las distintas bancadas políticas, a quienes pidió redoblar esfuerzos para solucionar el impase.

Como se recuerda, dicha instancia legislativa se encuentra paralizada desde hace algún tiempo debido a la renuncia de su titular Juan Carlos Gonzales y el retiro de parlamentarios de distintos bloques que reclaman la reestructuración del grupo de trabajo.

"Este entrampamiento no deja buena imagen, espero que los voceros se pongan de acuerdo y dejen de estar en dos extremos. No voy a emplazar a nadie, respeto a la institución y lo que pienso se lo he dicho a cada uno, pero espero que hagan un doble esfuerzo para llegar a una solución; una de las siete partes tendrá que ceder", puntualizó.