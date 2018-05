Presidente del Congreso asevera que los legisladores son los únicos responsables del personal que contratan

El presidente del Congreso, Luis Galarreta , dijo en conferencia de prensa que los legisladores son los únicos responsables del personal que contratan a su despacho. Ello en alusión a la contratación de Nancy Madrid Bonilla, sentenciada por terrorismo, que trabajó en el despacho de María Elena Foronda (Frente Amplio).

“Si la explicación es que en la Oficina de Administración del Congreso no vieron que no cumplían requisitos, esa no es explicación. De ninguna manera significa que como no tiene antecedentes puede trabajar en el Congreso de la República. Salvo que tengan simpatía por esa gentuza”, explicó.

En ese sentido, reiteró que la responsabilidad es únicamente de la legisladora. “Si yo soy un parlamentario, y traigo a gente a mi despacho, y sé que esa persona es terrorista, y ha participado de las cárceles del pueblo, y la traigo porque cumple con los requisitos formales, yo no la acepto”, explicó.

Además, dijo que “el procurador antiterrorismo tendrá a disposición los nombres de todos los trabajadores de los despachos”. “Queremos saber si existe otro terrorista trabajando en una bancada o en una comisión”, precisó.