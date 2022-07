El presidente Pedro Castillo criticó a la prensa durante su Mensaje a la Nación de este jueves 28 de julio. En su presentación ante el Congreso, señaló que los medios de comunicación se dedican a “difamar y mentir”.

“Se ha ocultado lo que hemos hecho en estos 12 meses”, agregó.

Castillo dijo que su gobierno ha reducido la pobreza, pero la prensa “no quiere mencionar que hemos crecido porque eso es hablar bien del gobierno”. Insistió en que “los medios se han encargado de mantenernos desinformados”.

El mandatario también afirmó que la prensa “solo emite mentiras y noticias falsas”, detalló.

“Los insultos y las burlas no me harán retroceder, por el contrario, me fortalecerán, aún cuando se injurie a mi familia a diario. Me someto a la justicia para aclarar los delitos que se me pretenden imputar”, manifestó.

En otro momento, siempre leyendo, sostuvo que lo acusan de corrupción “sin ninguna prueba”.





