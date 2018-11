Presidente del BCRP espera un plan económico sensato

Ante un auditorio conformado esencialmente por representantes del gremio empresarial, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, afirmó que el jefe de Estado, Martín Vizcarra, no pudo prepararse con antelación para asumir la primera magistratura.

“No se podía esperar nada de él porque no está preparado para ser presidente, porque no esperaba ser presidente, tampoco podía prepararse anticipadamente; entonces, no se le puede exigir que tuviera un plan de gobierno porque ni bien bajó del avión asumió la Presidencia, (...) felizmente hay un plan de gobierno, ojalá que sea sensato”, comentó, aludiendo a las circunstancias en que Vizcarra asumió la conducción del país tras la declaratoria de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.

“SÍ HAY PLAN”

Velarde hizo este comentario en presencia de la vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien, al término del evento, precisó que Vizcarra sí tiene un plan de gobierno.

“(El presidente Vizcarra) asumió la Presidencia, pero no vino sin plan económico, es el plan económico de Peruanos por el Kambio, creo que va a aplicarlo, lo tiene que aplicar porque por eso fuimos elegidos”, puntualizó.

Velarde se refirió también al gobierno de Kuczynski. “Creo que tenía cierto plan, (...) no sé, pero algo falló que no llegó a conectar, no llegó a hacer nada”, sostuvo.

Dato

El titular del BCRP cuestionó también la gestión de Ollanta Humala. Dijo que hizo proyectos caros, malos e ineficientes. “No sé por qué quiso ser presidente”, sostuvo.