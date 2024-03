Un peruano promedio que percibe el sueldo mínimo de S/1,025 mensuales, necesitaría ahorrar la totalidad de su remuneración bruta por larguísimos 56 meses (más de cuatro años y medio) para poder comprarse el reloj más fastuoso de la colección de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

El Rolex DateJust que posee puede llegar a costar hasta US$15,500 según David Sun, representante de Perú Watches consultado por Canal N, lo que, al cambio en soles, supone S/57,226, casi el cuádruple de su pago mensual como máxima autoridad del Perú, que es de S/15 mil al mes. Lo peor de todo es que, tras revelarse el oneroso accesorio de Boluarte en el portal web La Encerrona, Perú21 cotejó que en ninguna de las declaraciones juradas que presentó cuando postuló a cargos de elección popular desde 2018 consignó su reloj.

Aquel año, Boluarte buscó ser alcaldesa distrital de Surquillo bajo el símbolo de Perú Libertario (hoy Perú Libre). Aunque no fue elegida, en su hoja de vida declaró ser propietaria de una casa valorizada en S/343 mil soles, aproximadamente. También indicó ser dueña de un auto marca Honda, modelo CR-V, de un valor de más de S/85 mil.

Nada del reloj Rolex, a pesar de que existe un apartado en la declaración jurada en el que se deben mencionar joyas y antigüedades de un valor superior a las 2 UIT, que en 2017 alcanzaba los 4,050 soles.

En el año 2020, la mandataria intentó ser congresista también bajo el partido del lápiz. Aquella vez, declaró la misma casa de Surquillo y el mismo auto Honda. Más, nada. Ya en 2021, cuando logró ser la primera vicepresidenta del Perú en la lista que encabezaba el encarcelado golpista Pedro Castillo, también declaró los mismos bienes.

“FRUTO DE MI ESFUERZO”

Ante la indignación ciudadana, Boluarte respondió que su lujoso reloj “es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo”. Aseguró que lo tiene “de antaño”, sin precisar fecha, y prometió que saldrá de Palacio de Gobierno “con las manos limpias”.

“En principio lo que quiero decirle, no a la noticia tendenciosa, sino al Perú entero: trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. El artículo, en particular, es de antaño, lo uso muy eventualmente y lo que quiero decir (es que) he entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias (…) en mi ADN está no ser corrupta”, sostuvo.

Cuando la prensa insistió en el tema, replicó fastidiada: “es un artículo de antaño. Les voy a agradecer que no entren en temas muy personales, muchas gracias”.

Los ministros de Estado también salieron a defenderla. El titular de Trabajo, Daniel Maurate, dijo que “no son temas del sector mirar las prendas que usa la presidenta de la República. La preocupación del sector es la formalidad, el desempleo de los jóvenes”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, señaló que este “es un asunto personal” de Boluarte y “debemos mirar lo más importante: la presidenta está gobernando el país, estamos enfrentando la delincuencia, estamos enfrentando la recesión (económica), no hay ningún acto de corrupción”.

En tanto, Julio Demartini, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sostuvo que este “es un tema de la presidenta, es un tema personal que yo respeto mucho. Ella seguro dará la información”.

Desde el Congreso, Susel Paredes dijo que “habría que ver si sus ingresos (de Boluarte) corresponden con ese gasto. Yo, de acuerdo a lo que gano, puedo comprar mi (reloj) Casio, no me alcanzaría la plata para comprarme Rolex. Hay gente que cree que va a ser mejor, más importante, si usa cosas costosas”.

Arturo Alegría, de Fuerza Popular y vicepresidente del Parlamento, opinó que “la presidenta, con los ingresos que tiene, no sé si podría costear un reloj tan caro”, y refirió que “lo importante es entender la sensibilidad hacia la ciudadanía, sobre todo cuando se está tratando de hablar de cierre de brechas”.

El congresista Carlos Zeballos, de Podemos, indicó que “no es bueno estar mostrando” este tipo de lujos “cuando sabemos que la población no la está pasando bien” en términos económicos. A su turno, el legislador Américo Gonza (Perú Libre) dijo que este es “un mal gesto para la crisis política” que enfrenta el país.

