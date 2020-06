La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, informó este lunes que se someterá a un descuento voluntario de su sueldo.

Ledesma explicó que si bien el Gobierno no incluyó a los magistrados en esta medida de descuentos aplicadas al Ejecutivo, ella optó por esta decisión que abarcará un 20% de su salario que será donado a una institución benéfica que apoya a médicos que se encuentran en la primera línea de batalla.

“Es un tema que se va a discutir mañana en el pleno, pero desde ya yo he anunciado que me voy a someter a un descuento voluntario no del 10, ni del 15 como estableció el Ejecutivo, yo voluntariamente voy a asumir el descuento del 20% de mis ingresos en lo que corresponde al mes de junio, julio, agosto y voy a destinar también este descuento para el tema médico pero de manera exclusiva para una asociación benéfica ‘Médicos Solidarios’”, comentó.

Respecto a si sus colegas se someterán al descuento, Ledesma señaló que eso se determinará en una reunión; sin embargo, aseguró que respeta la decisión que estos tomen frente a la propuesta.

“Yo respeto mucho los criterios de casa magistrado, no podremos coincidir con la misma visión , pero mañana lo conversaremos”, aseveró.

Finalmente Ledesma señaló que no es usual que se vean este tipo de gestos solidarios, pero enfatizó en la importancia de que se realicen en medio de esta emergencia.

“Sé que no es típico que, de repente, una magistrada de un Tribunal esté pensando en temas de solidaridad, de apoyo, de ayuda , de compromiso con las personas que directamente están haciendo frente a esta pandemia (...) lo importante es el mensaje de solidaridad en este tema de la pandemia que nos agobia a todos. Es una mirada también solitaria, pero si otras personas no la comparten, se respeta su opinión”,

