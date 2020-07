La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, cuadra al Congreso por la aprobación al caballazo de la reforma constitucional que eliminan las garantías que tienen los jueces del TC para deliberar sin temor a represalias.

¿Cuál es su análisis de lo acontecido el domingo en el Congreso?

Veo preocupante el panorama por la intervención del Congreso en las prerrogativas de los altos funcionarios del Estado. Como integrante del Tribunal Constitucional (TC), la prerrogativa que tenemos hasta ahora es no responder por nuestros votos y opiniones que emitimos en el ejercicio de nuestro cargo. Este mandato, que estaba en el artículo 201 de la Constitución, ha sido alterado. Es importante asegurarle a los jueces esas prerrogativas. No estoy hablando de la inmunidad, estoy hablando de las prerrogativas. Esas tutelas me permiten hablar sin el miedo de ser sometida a un proceso penal o de ser objeto de una acusación constitucional porque a alguien no le gustó el sentido de interpretación de una norma. Es una manera de garantizar la libertad de los jueces, su independencia y parcialidad.

Los congresistas sí mantienen esas prerrogativas...

Los congresistas sí las mantienen. Ellos no son responsables por sus opiniones o sus votos. Ellos sí están blindados. Esa tutela permite hacer un trabajo sin la preocupación de ser sometidos a procesos o cuestionamientos por nuestro trabajo. En esta modificación constitucional ha desaparecido eso; esa es mi preocupación desde la mirada del TC.

¿Se rompe el equilibrio de poderes?

No creo que se llegue a romper el equilibrio de poderes. El Congreso no ha ejercido debidamente sus atribuciones de legislar, de realizar un trabajo profesional esperado. No estamos modificando ninguna ley orgánica, estamos modificando la Constitución; una regla maestra que viene de constituciones anteriores y permite que un juez trabaje con libertad. A nivel de cortes internacionales, es la garantía que se da a todo juez para que garantice su imparcialidad.

¿El Congreso pidió la opinión al TC ?

No hemos tenido ninguna información. Con sorpresa he visto que el Congreso ha desaparecido de un plumazo el artículo 201 de la Constitución sobre las garantías para los jueces. También en el caso del defensor del Pueblo.

¿El TC puede observar lo aprobado?

Este es el primer paso de reforma constitucional. Luego se puede ratificar en una segunda legislatura. Se convierte en ley de reforma constitucional que puede ser impugnada. El TC puede hacer un control de esa reforma en los términos que se ha señalado. La reforma constitucional no debe permitir una fácil manipulación de la Constitución. Los controles no deben darse cuando sale la ley. Si uno va advirtiendo situaciones que puedan llevar a temas de inconstitucionalidad, se debería hacer un control previo. Esa es una omisión que tenemos en nuestra legislación. Tenemos una fragilidad a nivel normativo cuando hablamos de reformas constitucionales.

¿Cree que el Congreso no debatió lo suficiente?

La esencia de una labor parlamentaria son las deliberaciones. Se recogen enfoques y reflexiones que pueden llevar a asumir una posición. Es verdad que en ideas políticas puede venir el apasionamiento, pero en un Pleno donde hay diferentes miradas cada congresista puede votar con convicción. Advierto que podría haber una deficiencia deliberativa en la forma cómo se ha dado la intervención del Congreso. Siempre he escuchado las criticas a los jueces que dictan sentencias de madrugada. Yo diría: ¿cómo es posible que la labor congresal se tenga que hacer de madrugada?, donde quizá la capacidad y la frescura que uno pueda tener no son las más aptas para votar a la medianoche situaciones de gran trascendencia para la vida nacional.

¿Le preocupa perder la inmunidad?

La inmunidad es una garantía procesal que acompaña a la labor del congresista. La inmunidad no es una figura mala, lo que pasa es que se ha pervertido una garantía que se dio con un fin noble. En lo personal y para los magistrados del TC, somos personas que no hemos tenido problemas con temas de inmunidad. No tenemos temas penales pendientes. La inmunidad debió mantenerse, pero en la realidad terminó degenerándose.

¿Cuál es su posición sobre la aprobación de impedimentos para la postulación de sentenciados en primera instancia?

Existe una ley que también prohíbe que los condenados por corrupción, al vencer su condena, puedan postular a cargos públicos. Es una demanda que en estos momentos está en plena votación en el TC. Quisiera mantener la reserva de mi posición y por eso prefiero guardar mi opinión.

Tenga en cuenta

Marianella Ledesma informó que hay jurisprudencia internacional que garantiza que el trabajo de los jueces no se afecte por la pérdida de prerrogativas constitucionales.

“Estoy pensando en recurrir a ámbitos supranacionales: La Comisión Interamericana y la Corte ya nos dio una vez la razón. No respondemos por nuestras opiniones o votos en el ejercicio de nuestra labor ”, dijo Ledesma.

El resultado de la deliberación del TC sobre los funcionarios que cumplieron sentencias por corrupción y quieren volver al Estado se daría a conocer este mes.





oscar quispeoscar.quispe@peru21.com