La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, detalló que ha solicitado que se incluya a personal que trabaja en mesa de partes y que tramita libertades de presos en la primera fase de vacunación contra el coronavirus (COVID-19) junto al personal médico. Esto, en una sesión en la que también confirmó que ella dio positivo para esta enfermedad en julio del 2020.

“Sí, es verdad, hemos gestionado vacunas pero he gestionado en esta primera etapa que vienen 300 mil vacunas para 150 mil personas. ¿Quiénes tienen que ser los primeros en estar vacunándose? Por Dios, ¿un juez? ¿una jueza? no. En esta primera etapa de 150 mil vacunas solo mi personal que atiende mesa de partes que trabaja con reos en cárcel, que tramita libertades. Para ellos hemos solicitado que se les considere”, aseguró.

Barrios detalló esto durante su presentación ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde fue citada esta mañana para que explique las medidas de digitalización y de trabajo remoto, entre otras disposiciones, que ha tomado el Poder Judicial en el marco de las medidas contra el coronavirus (COVID-19).

La jueza suprema detalló que el personal está haciendo trabajo remoto en las regiones de riesgo extremo, mientras que en el resto del país el personal está trabajando de 9 a.m. a 2 p.m. de manera interdiaria por los espacios cerrados donde suelen trabajar.

A esto, se ha sumado la medición de temperatura y la entrega de mascarillas, protectores faciales y alcohol.

Positivo para COVID-19

Elvia Barrios, en otro momento, consideró que las pruebas de antígeno y moleculares se han usado en el Poder Judicial pero resaltó que no son confiables al 100% porque pueden arrojar resultados negativos cuando una persona se ha contagiado en el camino de regreso luego del examen.

Esto, para luego detallar que ella dio positivo para coronavirus en el mes de julio del 2020.

“La prueba molecular no es segura tampoco. Lo que sí deberíamos preocuparnos, con todo respeto, es en alguna medida profiláctica de anticipo. La ivermectina. Estudios científicos dicen que sí puede operar favorablemente. Yo la tomo y vengo todos los días a trabajar al Poder Judicial. Y me cuido, tomo mis medidas de seguridad y sí, tomo ivermectina, lo digo y trasmito mi experiencia, porque algo tenemos que hacer, no solo esperar la vacuna”, detalló.

Cabe indicar que la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, detalló que se ha dejado en libertad a los médicos para que receten la ivermectina a pacientes con síntomas leves y a quienes informen sobre los riesgos que implica el consumo de este fármaco que no ha sido creado para combatir el COVID-19.

A esto se suma que, la semana pasada, el laboratorio Merck, encargado de elaborar la ivermectina, informó en un comunicado de su página web que no existe evidencia científica de que el medicamento sirva para tratar la COVID-19.

