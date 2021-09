La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva (Acción Popular), consideró que el Poder Ejecutivo debe trabajar “unido” y tener comunicación, esto al ser consultada sobre la división entre el primer ministro, Guido Bellido, y la Cancillería por Venezuela.

Desde la región La Libertad, indicó que “los trapitos sucios se lavan en casa” e instó al Gobierno a “ponerse de acuerdo” y “trabajar” para sacar al país de la crisis sanitaria y económica debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Así como en el Congreso tenemos que trabajar unidos y tener comunicación, porque somos 130 congresistas, el Poder Ejecutivo tiene que hacer lo mismo, así que entre ellos tienen que dialogar y –como se dice- los trapitos sucios se lavan en casa, ponerse de acuerdo y hacer lo único que tienen que hacer: trabajar por el país y sacarnos de esta crisis sanitaria y económica”, expresó.

El último lunes el vicecanciller Luis Enrique Chávez aseguró que el Perú no reconocía a ninguna autoridad legítima en Venezuela desde el 5 de enero del 2021, fecha en la que el Grupo de Lima se pronunció por última vez sobre la situación política y social en ese país sudamericano.

“En este momento la posición del Perú es que desde el 5 de enero no hay ninguna autoridad legítima en Venezuela”, indicó. Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, descartó que esta sea la postura del Gobierno y reveló que el presidente Pedro Castillo sostuvo una reunión con Nicolás Maduro.

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas”, escribió en Twitter.

De otro lado, María del Carmen Alva afirmó que los congresistas tienen derecho a contratar a exparlamentarios como asesores porque “nadie puede decir a quién contratan o a quién no”.

“Pueden contratar a los asesores que quieren. Si ellos consideran que tienen que contratar a sus excongresistas, es tema de ellos, nadie puede decir a quién contratan o a quién no”, dijo.

Como se recuerda, diversos exlegisladores, como Rosa Bartra, Ricardo Burga, Carlos Mesía, Yonhy Lescano, entre otros, han sido contratados como asesores parlamentarios.

