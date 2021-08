María del Carmen Alva recibió a Perú21 en su despacho del Palacio Legislativo. Es sábado. Sonríe cuando se le pregunta sobre el supuesto desaire al presidente Pedro Castillo. Pero la titular del Parlamento se pone seria cuando habla sobre el gabinete y, en esta entrevista, le hace un nuevo pedido al mandatario para que evalúe la reconformación del cuestionado gabinete Bellido.

Queríamos preguntarle por ese aparente impasse con el presidente Pedro Castillo durante la visita que le hizo la semana pasada. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente?

No ha habido ningún problema. Todas las reuniones que hemos tenido con el presidente siempre han sido muy cordiales, muy amigables. Ese día, cuando estábamos saliendo, él me dijo que no quería dar declaraciones. Me dijo: “Nos despedimos acá, me voy a Palacio” y, como estamos en pandemia, nos despedimos con el codo, pero la prensa estaba al frente, quería declaraciones, y como se iba a retirar el presidente, dije: “No, no va a haber declaraciones”. Por eso hice eso (levanta la mano), yo estaba mirando al frente, eso fue.

¿No hubo un desaire?

No; de hecho, al día siguiente nos reunimos. Estuvimos conversando de eso, riéndonos de los memes y hablando de la prensa, de lo imaginativa que es, porque hay bastante diálogo y comunicación.

El presidente también le expresó su interés de que el oficialismo asuma la conducción de la Comisión de Educación. Algunos de sus colegas lo interpretaron como una intromisión. ¿Cómo lo interpretó Ud.?

El día anterior llamaron sus asesores diciendo que querían visitarnos. Estuvimos con la Mesa Directiva y planteó la preocupación de la posible tercera ola, de la adquisición de las vacunas, la importancia de luchar contra la corrupción y de reactivar la economía, el empleo y la educación. Nos comentó que ahora que tenía bastantes profesores, le habría gustado tener la Comisión de Educación. Yo le expliqué cuál era el procedimiento (…). Creo que el presidente no ha estado bien asesorado, que hay falta de experiencia en cómo funciona internamente el Congreso.

Estamos a pocos días de la presentación del gabinete ante el Congreso para pedir el voto de confianza. ¿Cómo ve la presencia de personajes cuestionados, entre ellos el mismo premier, quien es investigado por delito de terrorismo y apología del terrorismo?

Ese día, como Mesa Directiva, también le manifestamos nuestra preocupación por este tema de investigaciones por lavado de activos, apología del terrorismo, de varios otros ministros que están cuestionados y también funcionarios que no cuentan con el perfil necesario. Pero quería comentarle también una anécdota. El viernes, en el Acuerdo Nacional, en el que hemos estado con el presidente y el premier, este último escribió un compromiso importante, que yo lo tengo y que ha firmado, y espero, ya que lo hizo de su puño y letra, que honre ese compromiso y le dé tranquilidad al país.

¿Cómo surgió la suscripción de ese compromiso? ¿En qué consiste? ¿Es un compromiso por la gobernabilidad?

Fue producto de una conversación que estábamos teniendo en el momento, fue un acto espontáneo. Sí, es un compromiso por la gobernabilidad…

¿Y que usted buscará que se haga efectivo, lo comunicará al Pleno?

No, es un compromiso del premier con la presidenta del Congreso. Creo que en este momento debe quedar en reserva, pero podremos conocerlo tal vez en algún momento si fuera necesario.

Como titular del Parlamento, ¿le pediría al presidente Castillo o al primer ministro Guido Bellido que, en estos días que todavía distan para la presentación del gabinete, se evalúe su recomposición?

Creo que sí. Una encuesta de IEP señala que el 79% de los peruanos quiere el cambio de gabinete. Nunca he visto una cifra tan alta. Hay un 52% que quiere un cambio parcial y un 27% que quiere un cambio total. Si tanto el presidente Castillo dice que hay que gobernar con el pueblo y para el pueblo y que va a ser un gobierno que siempre va a escuchar al pueblo, entonces es momento de escuchar al pueblo, ¿no? Un 79% no quiere a este gabinete como está, por algo será. Creo que si el pueblo lo está pidiendo, (el presidente) debería leer estas encuestas, leer al pueblo, leer a la calle, como él mismo dice, porque al final el gabinete lo pone el presidente.

¿Cómo ve la presencia en el gobierno de personas, como el ministro de Trabajo, vinculadas con el Conare-Movadef, organismo de fachada de Sendero Luminoso?

Es muy preocupante lo que está pasando y me da mucha pena porque he trabajado en los últimos cinco años allí y para mí sigue siendo mi ministerio, conozco mucho a los profesionales y a los técnicos que están allí. Me apena que esté con estas sombras y estos temas que le afectan.

¿Cómo ve la legalización del Fenate, un gremio paralelo al Sutep? El ministro ha dicho que esos son trámites regulares y que no dependen de él.

Yo he recibido a los representantes del Sutep, los he escuchado y es muy preocupante la información que dan; les he expresado mi preocupación y solidaridad (…). Lo que es extraño es que el primer día que el ministro asume le dan la inscripción (al Fenate), eso sí nunca lo he visto en un ministerio y menos en el de Trabajo; eso sí es preocupante.

¿Qué piensa de la hipótesis de que mantener este gabinete cuestionado es parte de una estrategia del Ejecutivo para que el Congreso le niegue la confianza y finalmente cerrarlo? ¿Ve eso como un riesgo latente?

Efectivamente, para muchas personas este es un gabinete de guerra, de enfrentamiento. Nosotros, desde el Congreso, siempre hemos manifestado que queremos tener las puertas abiertas al diálogo con el Ejecutivo permanentemente por la gobernabilidad. Desde el Congreso, lo que corresponde a todos los congresistas, y a mí como presidenta, es defender el fuero parlamentario, la institución y sobre todo la democracia.

¿Cómo ve el tema de la libertad de prensa? Según Ipsos, hay un 78% de la población que considera que la relación del presidente Castillo con la prensa es inadecuada. A la par ha habido incidentes en estas últimas semanas con periodistas.

La libertad de prensa y la libertad de expresión son el pilar de una democracia. Fue lamentable lo que se vivió en los 12 años de dictadura militar. En 1980, cuando asume la presidencia Fernando Belaunde Terry, lo primero que dijo es que no dormiría en Palacio ni un día hasta devolver todos los medios de comunicación a sus propietarios y eso fue lo que se hizo. En ese momento, mi padre Miguel Alva Orlandini fue artífice de ese tema porque fue nombrado jefe del Sistema Nacional de Comunicación Social (Sinacoso), y estuvo presente en esta entrega. Mi padre era periodista, además; por lo tanto, personalmente, creo que ese punto tiene que estar totalmente presente en todos los actos de este gobierno. Yo espero que eso no esté en duda y que se garanticen la libertad de prensa y la libertad de expresión.

¿Cuál es el rol que va a cumplir el Legislativo frente a un gobierno que tiene matices ideológicos radicales en su composición?

El rol del Congreso es que haya un equilibrio y autonomía de poderes, respeto entre Ejecutivo y Legislativo, y los proyectos de ley que se presenten desde el Ejecutivo se debatirán como corresponde. El rol del Congreso debe ser articular al Poder Ejecutivo todo lo que consideramos que está a favor de la población. Lo dije en mi primer discurso al asumir la presidencia: queremos ser un Congreso dialogante, que busque consensos, pero nunca dejando de lado nuestra función fiscalizadora que debe estar permanentemente presente en los 130 congresistas. Nos han elegido para ser oposición, no estamos en el gobierno, pero vamos a ser una oposición constructiva, dialogante, que busque consensos en beneficio del país.

¿Es posible mantener esa postura dialogante con una bancada de gobierno de donde surgen voces como la de Guillermo Bermejo, que acusa de golpistas a los congresistas porque pierden las presidencias de comisiones?

Las declaraciones del congresista Bermejo, a las que estamos acostumbrados, son aisladas, personales, y se lo digo porque los mismos congresistas de Perú Libre me lo han dicho, que no representan el sentido de la bancada. Sabemos que es un congresista muy espontáneo, así que no creo que sus declaraciones sean de peso.

Concluido el proceso de instalación de comisiones ordinarias, ¿se establecerá una agenda legislativa? ¿Cuál será el mecanismo de trabajo que planteará desde la Mesa?

Exacto, vamos a plantear una agenda legislativa. Pediremos las agendas que tenga cada bancada parlamentaria y de todas ellas se hará una agenda común, y luego se conversará con el Poder Ejecutivo para tener su agenda, buscar consensos y hacer una agenda país. Es lo que corresponde, sobre todo en esta coyuntura tan difícil, y que esa agenda país esté centrada en los temas de salud, reactivación económica, empleo y educación.

¿Se priorizará el tema de la reforma política y, en ese contexto, se verán los temas de la cuestión de confianza y la vacancia presidencial?

Sí, definitivamente. En cuanto a reforma política, creo que lo más importante son esos dos puntos: la cuestión de confianza y la vacancia presidencial, son temas que ya están por verse en las próximas semanas.

¿La comisión para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional se va a reactivar?

Ya aprobamos la moción, no para reactivarla, sino para conformar una nueva; fue lo que se aprobó en el Pleno, así que lo que corresponde es que las bancadas nombren a sus representantes. Una vez que se instale la comisión, ellos mismos tienen que decidir cómo van a plantear su trabajo.

¿La Comisión de Ética va a seguir con la idea de que otorongo no come otorongo? En el Congreso anterior no hubo sanción en casos de flagrante inconducta.

El trabajo de este Congreso va a ser diferente y hay un compromiso de los 130 congresistas de no blindar a nadie y dar esa imagen distinta que la población está pidiendo y esperando de sus nuevos congresistas.

¿Cómo se trabajará el tema de la elección de los tres miembros del directorio del Banco Central de Reserva (BCR)? ¿Usted se ha reunido con Julio Velarde?

A nosotros, como Congreso, nos corresponde elegir a tres miembros del directorio del BCR. Es un tema que todavía no hemos visto, pero creo que lo más importante ahora es que el presidente Castillo ratifique a Julio Velarde como presidente del BCR, eso daría tranquilidad y estabilidad al país por su trayectoria. Creo que el Perú no está en estos momentos para tener esta falta de gestos, y lo que queremos es atraer inversión privada y dar estabilidad a los inversionistas y calma a la población. Si suben el dólar y los precios, es por esta inestabilidad y falta de confianza en el gobierno.

¿A qué se compromete la presidenta del Congreso con la ciudadanía? Muchos tenemos todavía la imagen de un Congreso obstruccionista respecto del Ejecutivo en periodos pasados.

Con mi presidencia queremos ser un Congreso dialogante con el Ejecutivo y con todas las autoridades, que busque consensos. Desde la presidencia respetaremos y haremos respetar siempre la Constitución y el Reglamento del Congreso, y vamos a hacer una oposición constructiva, que es lo que corresponde. Vamos a defender el equilibrio de poderes, la institucionalidad del Congreso, a trabajar y dejar trabajar (…). Lo que tenemos que hacer siempre es respetar la Constitución; si alguien no quiere respetarla, no será el Congreso.

