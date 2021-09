La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, aseguró que los pedidos de Manuel Merino y Francisco Sagasti para recibir las pensiones que les corresponden a los expresidentes de la República están siendo evaluados por el área de Asesoría Jurídica del Poder Legislativo.

En declaraciones a RPP, la legisladora aseguró que si bien las cartas remitidas en las últimas semanas están dirigidas a su despacho, oficialmente ingresan a la Oficialía Mayor del Congreso para luego ser derivados al área correspondiente.

“Yo no he visto esa carta (de Manuel merino) porque no es que vaya a mi despacho. Va al Congreso. Al ser la titular, lo dirige a mí, pero eso entra a Oficialía Mayor y eso irá a Asesoría Jurídica, tendrá que hacer un informe legal al respecto”, comentó.

María del Carmen Alva dijo que Asesoría Jurídica emitirá informes sobre Manuel Merino y Francisco Sagasti. (RPP TV)

La titular del Congreso detalló que el informe legal ya ha sido elaborado en el caso de Francisco Sagasti, quien pidió formalmente el pago de su pensión como expresidente desde antes del 26 de julio.

“Es un tema que Asesoría Jurídica deberá definir”, reiteró sin detallar si su opinión personal era a favor o en contra de que se hagan estos pagos.





Manuel Merino pidió pensión de expresidente

Manuel Merino solicitó al Congreso que se le asigne la pensión vitalicia que se otorga a todos los que ocuparon el cargo de jefe de Estado. Mediante un oficio dirigido a la titular de la institución, María del Carmen Alva, pidió también otros beneficios que se dan a quienes ocuparon el máximo cargo de elección popular, como el de contar con personal de seguridad.

Esta suma es equivalente al ingreso de un congresista en actividad. En caso de fallecimiento del exmandatario, los beneficiarios pasaran a ser la cónyuge y los hijos menores de edad.

Con esto, se suma a Francisco Sagasti, quien también pidió al Poder Legislativo que se le otorgue la pensión vitalicia para quienes ocuparon el cargo de jefe de Estado. En un oficio remitido al oficial mayor del parlamento, Hugo Rovira, precisa que renuncia a algunas de sus prerrogativas como el préstamo de vehículo y los vales de combustible.

