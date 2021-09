La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, envió un contundente mensaje contra la amenaza del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien aseguró el último miércoles que plantearán una cuestión de confianza en caso el Parlamento decida censurar al ministro de Trabajo, Iber Maraví.

“El mandato popular por el que fuimos electos es muy claro y contundente, no debemos repetir una confrontación que desnudó la precariedad de nuestras instituciones y la debida de nuestro sistema sanitario y de salud, así como la reactivación económica, de nuestra parte tenemos esa convicción. Por eso, no aceptaremos amenazas contra la democracia peruana vengan de donde vengan, eso no es negociable”, instó Alva.

En esa línea, la presidenta de Mesa Directiva recordó que el último miércoles la Junta de Portavoces del Congreso se reunió con el mandatario y se comprometió a no aplicar la cuestión de confianza. “(Pedro Castillo) nos dijo que no está en la agenda del gobierno plantear una cuestión de confianza y le tomaremos al palabra. El gobierno no presentará cuestión de confianza y de hacerlo la palabra del presidente castillo no tendría ninguna validez, y el Congreso tendría que asumir su responsabilidad”, resaltó.

“Tenemos un país de mas de 33 millones de peruanos que reconstruir, hagamos esto en memoria de nuestras victimas de pandemia, en memoria de todos nuestros muertos víctimas de la demencia terrorista de Sendero Luminoso y pensando en el futuro de las nuevas generaciones para que reciban un país distinto. Un país dino para nuestros hijos”, puntualizó Alva.