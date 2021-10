La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva (Acción Popular), confirmó que este lunes 18 de octubre se reunirá con la jefa del gabinete ministerial, Mirtha Vásquez, a las 3 de la tarde.

En declaraciones a TV Perú, refirió que uno de los temas que se abordará será la fecha de presentación del gabinete ante el Parlamento para exponer la política general del gobierno y solicitar el voto de confianza del Pleno.

“Es lo que corresponde cuando hay un nuevo nombramiento, en este caso un nuevo premier, y de aquí a 30 días va a haber la presentación del gabinete para escuchar su política general y hacer el voto de confianza que corresponde. Evidentemente lo que corresponde es reunirnos, así que se ha concretado la reunión el lunes a las 3 de la tarde con la Mesa Directiva”, expresó.

“Lo que tenemos que ver principalmente es la fecha de cuándo ellos van a ir a exponer, cualquier otro tema surgirá de la reunión. La premier ha pedido venir a visitarme y conversar, con lo cual ese día conversaremos lo que ella me plantee”, agregó.

Voto de confianza

Sobre el anuncio de Perú Libre de no dar el voto de confianza al Consejo de Ministros y las discrepancias dentro de la bancada oficialista, Alva dijo esperar que por el “bien del país arreglen sus problemas”.

“Soy una mujer de partido que ha nacido en Acción Popular, así que respeto a todos los partidos y esos son temas internos que cada partido debe solucionar. Yo no me meto en otros partidos que no son el mío y tampoco me gustaría que nadie se meta en mi partido. Por el bien del país, creo, la gente siempre quiere ver un partido unido. En general, todos los partidos tienen distintas opiniones, siempre puede haber distintas vertientes, pero es un tema que ellos mismos tienen que solucionar”, manifestó.

“Evidentemente al ser el partido de gobierno la gente quiere verlos unidos, pero espero que arreglen sus problemas por el bien del país”, sentenció la titular del Poder Legislativo.

