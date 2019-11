Desde Paracas, donde se realiza la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2019, la presidenta de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), María Isabel León, pidió públicamente a los empresarios que realizaron financiamientos indebidos a las campañas políticas de 2011 que den un paso al costado.

“Todos los empresarios debemos estar juntos en esta lucha de sacar a nuestro país adelante y estos cambios que quiero liderar necesitan gestos y acción, no necesitan más papeles, que firmemos más convenios, sino que nuestro comportamiento sea distinto y que hagamos de esta crisis una oportunidad y reflexión. Y así como yo me he enterado por la prensa de esta crisis reputacional, (...) les digo, con toda la sinceridad que puede una mujer, pequeña empresaria, educadora, que tengo 3 millones 650 mil razones para pedir a esos empresarios que han hecho las cosas de manera irregular: ‘den un paso al costado por su país, por sus empleados, por la ética’. Démos el ejemplo, hagamos las cosas bien” subrayó.

En su intervención frente a un auditorio en el que destacó la presencia del presidente Martín Vizcarra, León sentenció que en medio de esta crisis la Confiep tiene una oportunidad de introducir cambios.

CORRUPCIÓN NUNCA MÁS

“Desde Confiep pido: corrupción nunca más, caiga quien caiga, justicia para todos sin excesos. Apoyamos el trabajo de la Fiscalía, del Poder Judicial, pero llamamos la atención, justicia para todos por igual. Y sabiendo el riesgo que me corro repito, estoy para trabajar juntos con todos los empresarios, somos más de 3 millones en todo el país, hay buenos, malos, de todo color. Estamos aquí para trabajar por los buenos empresarios, (…) tenemos que mirar 360 grados lo que hacemos y nuevamente desde la Confiep, corrupción nunca más, caiga quien caiga y estoy comprometida con seguir representándolos en la medida que quieran que se lidere un cambio porque no estoy dispuesta a comerme más sapos y seguir haciendo lo mismos de siempre”, subrayó la titular de la Confiep.